Тото Вольфф: «В этом году Антонелли ждет первый полноценный сезон в «Формуле-1»

Вольфф поделился ожиданиями от выступлений Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал о том, чего команда ждет от Андреа Кими Антонелли в предстоящем сезоне.

По мнению Вольффа, именно чемпионат 2026 года можно считать для итальянца первым в полной мере полноценным сезоном. В то время как прошлый сезон изначально отдавался Антонелли под адаптацию.

«Мы хотели, чтобы Кими понял, что именно его ждет в 2026 году, тем более с переходом на новые болиды, держа в уме тот факт, что [на момент дебюта в «Формуле-1»] большинство трасс чемпионата не были ему знакомы.

К тому же опыт управления болидом «Формулы-1» сильно отличается от того, с чем ты сталкиваешься в «Формуле-2». Гораздо больше давления и внимания к тебе. И мы через все это прошли…и теперь готовимся к сезону-2026, который для Кими можно считать первым полноценным чемпионатом в «Ф-1».

У Кими есть талант и есть скорость. И теперь ему нужна практика, нужны много часов, проведенных на трассе, нужно как можно больше кругов, нужно набираться опыта. Потому что чудес не бывает. Ты можешь не уступать по таланту никому из соперников, но прежде всего нужно много работать.

Может ли Антонелли стать чемпионом? Да, я в это верю. Но для этого ему предстоит преодолеть еще очень длинный путь. Ведь в «Мерседесе» его напарником является Джордж Расселл – один из лучших пилотов «Формулы-1». А в пелотоне есть и еще несколько великих гонщиков. Но, отвечая на поставленный вопрос – да, [Антонелли] определенно может [стать чемпионом]», – рассказал Вольфф.

