Кристиан Хорнер о понижении Лоусона: «Не мое решение. Марко был инициатором»

Хорнер назвал Марко ответственным за быстрый разрыв «Ред Булл» с Лоусоном.

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что не собирался переводить Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз » так рано.

Новозеландец провел лишь две гонки в составе коллектива из Милтон-Кейнса, после чего был заменен на Юки Цуноду .

«Не мое решение. Я всегда выступал за то, чтобы приглашать пилотов из молодежной программы.

Гельмут [Марко] был инициатором», – заявил британец.

Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Первая реакция, когда мне подали такое дерьмо: «Пошли они на ###»

Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Вероятно, меня сочли слишком влиятельной фигурой»