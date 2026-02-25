Кристиан Хорнер о понижении Лоусона: «Не мое решение. Марко был инициатором»
Хорнер назвал Марко ответственным за быстрый разрыв «Ред Булл» с Лоусоном.
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что не собирался переводить Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз» так рано.
Новозеландец провел лишь две гонки в составе коллектива из Милтон-Кейнса, после чего был заменен на Юки Цуноду.
«Не мое решение. Я всегда выступал за то, чтобы приглашать пилотов из молодежной программы.
Гельмут [Марко] был инициатором», – заявил британец.
Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Первая реакция, когда мне подали такое дерьмо: «Пошли они на ###»
Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Вероятно, меня сочли слишком влиятельной фигурой»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
