Ральф Шумахер: «Форма «Астон Мартин» – настоящая катастрофа. Хотя выбор в пользу «Хонды» казался вполне надежным»

Шумахера удивляют проблемы «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признал, что слабые результаты и проблемы с надежностью болида «Астон Мартин» на предсезонных тестах стали для него неожиданностью.

По словам Шумахера, было сложно ожидать, что у «Хонды» возникнут проблемы с работой двигателя, учитывая предыдущий успешный опыт сотрудничества с «Ред Булл».

«Да, форма «Астон Мартин» – это настоящая катастрофа. И в то же время очень большой сюрприз. Ведь кто бы мог подумать, что все вообще может так сложиться? Ведь «Хонда » очень успешно сотрудничала с «Ред Булл» в последние годы, так что для «Астон Мартин » выбор в пользу «Хонды» казался вполне надежным. А еще они же [на стадии обсуждения условий нового технического регламента] настаивали на серьезном увеличении доли мощности для электрической составляющей двигателя – и именно в этой области сейчас у «Хонды» возникают наибольшие проблемы.

При этом Эдриан Ньюи заранее признавал, что у «Астон Мартин» возникли проблемы в аэродинамической трубе. Что в работе с болидом команда столкнулась с отставанием от графика на 3-4 месяца. И что у них все довольно плохо. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. Мне интересно, сможет ли болид «Астон Мартин» вообще доезжать до финиша в первых гонках сезона», – рассказал Шумахер.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?