Юки Цунода: «Запрыгну в болид посреди сезона и стану чемпионом «Ф-1»

Цунода в шутку объявил себя чемпионом «Ф-1» сезона-2026.

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода ответил, кто выиграет титул в этом году, во время демонстрационных заездов в Сан-Франциско.

«Я запрыгну в болид посреди сезона – или как можно раньше – и стану чемпионом», – заявил японец.

«Цунода снова получит место, детка!» – отреагировал ведущий мероприятия.

Во время заездов машина «Ред Булл» 2011 года, которой управлял Юки, загорелась.

