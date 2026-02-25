Юки Цунода: «Запрыгну в болид посреди сезона и стану чемпионом «Ф-1»
Цунода в шутку объявил себя чемпионом «Ф-1» сезона-2026.
Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил, кто выиграет титул в этом году, во время демонстрационных заездов в Сан-Франциско.
«Я запрыгну в болид посреди сезона – или как можно раньше – и стану чемпионом», – заявил японец.
«Цунода снова получит место, детка!» – отреагировал ведущий мероприятия.
Во время заездов машина «Ред Булл» 2011 года, которой управлял Юки, загорелась.
У Цуноды загорелся болид во время демонстрационных заездов в Сан-Франциско
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода будет участвовать в практиках «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Каждая строка дополняет друг друга идеально)
«Я запрыгну в болиде посреди сезона – или как можно раньше – и стану чемпионом», – заявил японец.
«Цунода снова получит место, детка!» – отреагировал ведущий мероприятия.
Во время заездов машина «Ред Булл» 2011 года, которой управлял Юки, загорелся.