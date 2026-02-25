Серхио Перес: «Хочу видеть быстрый прогресс «Кадиллака»

Перес надеется на прогресс «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, какие ожидания сложились у него от предстоящего сезона, который станет для «Кадиллака » первым в «Формуле-1».

Перес отметил, что надеется на прогресс команды и борьбу с конкурентами.

«Когда вы выходите из дела и можете посмотреть на все со стороны, то можете многому научиться. Например, находясь внутри вы склонны беспокоиться о многих вещах, которые не видны публике.

После плохой гонки тебе может казаться, что мир рухнул и все кончено. «Формулу-1» отличают очень резкие взлеты и падения. Снаружи же ничего не меняется – ты просто наслаждаешься процессом.

И да, я определенно хочу пройти с «Кадиллаком» весь путь до конца. Я хочу наслаждаться этим, совместной работой, хочу видеть быстрый прогресс команды. Для этого я здесь. Уверен, нам очень быстро удастся добиться прогресса. «Кадиллак» пришел в «Формулу-1» ради великих свершений», – рассказал Перес.

