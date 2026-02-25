Берни Экклстоун: «Расселл должен демонстрировать инстинкт убийцы, чтобы завоевать титул»
Экклстоун назвал качество, которое необходимо Расселлу для чемпионства.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мыслями о борьбе за титул: британец считает фаворитом своего соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса», но с оговоркой.
«У «Мерседеса» преимущество. Расселл способен это сделать, но он должен демонстрировать инстинкт убийцы на протяжении всего сезона.
Хороший шанс на победу в чемпионате будет у команды с двигателями «Мерседеса», – подчеркнул Экклстоун.
