Берни Экклстоун: «Расселл должен демонстрировать инстинкт убийцы, чтобы завоевать титул»

Экклстоун назвал качество, которое необходимо Расселлу для чемпионства.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мыслями о борьбе за титул: британец считает фаворитом своего соотечественника Джорджа Расселла из «Мерседеса », но с оговоркой.

«У «Мерседеса» преимущество. Расселл способен это сделать, но он должен демонстрировать инстинкт убийцы на протяжении всего сезона.

Хороший шанс на победу в чемпионате будет у команды с двигателями «Мерседеса», – подчеркнул Экклстоун.

Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»

Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?