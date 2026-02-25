Рикардо Патрезе об «Ф-1»: «Беспокоит, что Ферстаппен вынужден искать острые ощущения и эмоции в других гоночных сериях»
Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе рассказал, что его беспокоят перспективы чемпионата, учитывая недовольство многих гонщиков новыми болидами.
Больше всего внимания к этому привлекает Макс Ферстаппен, который заявляет, что в данный момент с точки зрения удовольствия от пилотажа гонки на выносливость нравятся ему больше «Формулы-1».
«Меня действительно беспокоит то, что Макс Ферстаппен вынужден искать острые ощущения и эмоции [от пилотажа] в других гоночных сериях. Когда я сам ушел из «Формулы-1» и пробовал себя в других сериях – например, в 1996 году с «Ниссаном» выступил в гонке «24 часа Ле-Мана», то не получил того же удовольствия от пилотажа, что и в «Формуле-1».
И лично мне очень странно слышать, как гонщик «Формулы-1» говорит о том, что не получает удовольствия от пилотажа и что он хочет перейти в гонки на выносливость. И если Ферстаппен уйдет из «Формулы-1», мы потеряем одного из лучших гонщиков в истории чемпионата. Ведь мы уже видели, как Макс способен давать результат, как это делали только лучшие гонщики прошлого – вроде Айртона Сенны и Михаэля Шумахера.
Так что для «Формулы-1» уход Ферстаппена стал бы огромной потерей. Сейчас я считаю его единственным гонщиком в пелотоне, способным побеждать, даже находясь за рулем не самой быстрой машины», – рассказал Патрезе.
