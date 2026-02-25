  • Спортс
  • Ральф Шумахер о претендентах на титул: «Антонелли прогрессирует. Предстоящий сезон – его лучший шанс»
Ральф Шумахер о претендентах на титул: «Антонелли прогрессирует. Предстоящий сезон – его лучший шанс»

Шумахер допускает титул Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал о том, кого считает главными фаворитами в борьбе за победу в чемпионате.

Первым делом Шумахер отметил «Мерседес» как наиболее стабильную команду, выразив мнение о том, что этот сезон может стать лучшим шансом для Андреа Кими Антонелли.

«Это все равно, что пытаться с точностью предсказать будущее. Но я все равно в первую очередь назову «Мерседес» – притом, что у команды есть два классных гонщика.

Кими Антонелли прекрасно развивается и прогрессирует [не говоря про Расселла]. И предстоящий сезон – это его лучший шанс. Ведь болид «Мерседеса» оказался очень хорош и быстр с самого начала.

Хотя то же можно сказать и про Леклера, про «Феррари» в целом. Ну и, конечно, у нас еще есть Макс Ферстаппен, который сейчас, стоит это признать, не имеет себе равных. Посмотрим, насколько сильны они окажутся», – рассказал Шумахер.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
