Мика Хаккинен об ошибках Пиастри: «Причиной может быть обычная усталость»

Хаккинен назвал возможную причину неудачи Пиастри в 2025 году.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился мнением о том, как Оскар Пиастри провел прошлый сезон.

Австралиец долгое время лидировал в чемпионате, но начиная с Гран-при Италии, где случился памятный инцидент с приказом «Макларена » вернуть лидерство в гонке Ландо Норрису , Пиастри до конца сезона не удалось выиграть больше ни одной гонки, и в итоге он закончил чемпионат третьим:

«Прежде все, Оскар замечательный парень – очень простой и скромный. И он очень талантлив, прекрасно умеет контролировать машину, очень хорош в пилотаже.

Основные трудности, с которыми гонщики сталкиваются в современной «Ф-1» – это сами болиды и особенности работы шин. И Оскара, как мне кажется, отличает умение очень бережно работать с шинами, плавно управлять болидом. Пиастри демонстрирует прекрасный пилотаж, вне всяких сомнений, и большую часть времени он выступает очень стабильно.

Тем не менее, в прошлом сезоне что-то случилось, но что именно – сказать может только сам Пиастри. Ответить на вопрос, откуда начали появляться эти ошибки, из-за которых он не смог продемонстрировать максимум своих возможностей.

Но двое [за один сезон] не могут стать чемпионами. Чемпионом может быть только один. И прошлый чемпионат выиграл Ландо Норрис. Но Пиастри, на мой взгляд, все равно является фантастическим гонщиком».

В качестве возможной причины ухудшения результатов Пиастри и появления ошибок Хаккинен назвал элементарную усталость:

«Когда я сам только начинал карьеру, бывало, что ближе к концу сезона, в трех последних Гран-при, например, я начинал совершать ошибки. Причиной была обычная усталость. Постоянная жизнь в отелях, постоянные переезды. Давление. Пресса. Это было чертовски тяжело.

Но со временем я стал сильнее как гонщик, стал опытнее. И научился проводить сезон целиком без подобных ошибок. Да, понято, что за весь сезон пару ошибок ты всегда можешь допустить. Но я проводил весь сезон на максимуме.

Оскар еще молод, его карьера в «Формуле-1» только начинается. Так что он еще будет прибавлять, станет сильнее. Уверен, его ждет блестящее будущее».

