Ландо Норрис о Хэмилтоне в 2026-м: «Льюис должен был выиграть 8 титулов, у него есть все необходимое»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о перспективах коллеги из «Феррари» Льюиса Хэмилтона в 2026 году.
«Болиды новые, а у него больше опыта, чем практически у любого другого гонщика. И он выиграл семь титулов… Должен был восемь.
Нельзя достичь этого, будучи просто хорошим пилотом – естественно, у него есть все необходимое. Это будет классно, и я тоже хотел бы увидеть, как Льюис возвращается на вершину, сражается среди лидеров. Уверен, в этом году таких моментов станет больше», – заявил чемпион «Формулы-1» на мероприятии в Лондоне.
В 2021 году Хэмилтон, выступавший тогда за «Мерседес», проиграл чемпионство в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в заключительной гонке сезона в Абу-Даби. Позже ФИА признала, что бывший гоночный директор Майкл Маси допустил ошибку, которая сыграла на руку нидерландцу.
Может Лука и его единомышленники тоже британцы🤔
Кто ж мешал в Баку халявную победу забрать? Давно числился бы восьмикратным