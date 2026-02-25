Ландо Норрис о Хэмилтоне в 2026-м: «Льюис должен был выиграть 8 титулов, у него есть все необходимое»

Норрис считает, что Хэмилтон заслужил 8 титулов.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о перспективах коллеги из «Феррари » Льюиса Хэмилтона в 2026 году.

«Болиды новые, а у него больше опыта, чем практически у любого другого гонщика. И он выиграл семь титулов… Должен был восемь.

Нельзя достичь этого, будучи просто хорошим пилотом – естественно, у него есть все необходимое. Это будет классно, и я тоже хотел бы увидеть, как Льюис возвращается на вершину, сражается среди лидеров. Уверен, в этом году таких моментов станет больше», – заявил чемпион «Формулы-1» на мероприятии в Лондоне.

В 2021 году Хэмилтон, выступавший тогда за «Мерседес », проиграл чемпионство в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в заключительной гонке сезона в Абу-Даби. Позже ФИА признала, что бывший гоночный директор Майкл Маси допустил ошибку, которая сыграла на руку нидерландцу.

