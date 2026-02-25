  • Спортс
  • Ландо Норрис о Хэмилтоне в 2026-м: «Льюис должен был выиграть 8 титулов, у него есть все необходимое»
56

Ландо Норрис о Хэмилтоне в 2026-м: «Льюис должен был выиграть 8 титулов, у него есть все необходимое»

Норрис считает, что Хэмилтон заслужил 8 титулов.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о перспективах коллеги из «Феррари» Льюиса Хэмилтона в 2026 году.

«Болиды новые, а у него больше опыта, чем практически у любого другого гонщика. И он выиграл семь титулов… Должен был восемь.

Нельзя достичь этого, будучи просто хорошим пилотом – естественно, у него есть все необходимое. Это будет классно, и я тоже хотел бы увидеть, как Льюис возвращается на вершину, сражается среди лидеров. Уверен, в этом году таких моментов станет больше», – заявил чемпион «Формулы-1» на мероприятии в Лондоне.

В 2021 году Хэмилтон, выступавший тогда за «Мерседес», проиграл чемпионство в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в заключительной гонке сезона в Абу-Даби. Позже ФИА признала, что бывший гоночный директор Майкл Маси допустил ошибку, которая сыграла на руку нидерландцу.

Зак Браун: «Хэмилтон уже должен быть 8-кратным чемпионом»

Вольфф о поражении Хэмилтона в финале сезона-2021: «Один безумец фактически уничтожил рекорд величайшего чемпиона всех времен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
По чесноку Левис должен быть максимум 2-кратный. Так что ваши британские лобызания подтверждают сей факт, что вы тихо ненавидите Макса и боитесь его.
Ответ SkiSiber
По чесноку Левис должен быть максимум 2-кратный. Так что ваши британские лобызания подтверждают сей факт, что вы тихо ненавидите Макса и боитесь его.
По чесноку он вообще не должен быть чемпионом. Все его титулы - с душком.
Ответ Владимир
По чесноку он вообще не должен быть чемпионом. Все его титулы - с душком.
Ну если прям совсем душнить и копаться до всех нюансов, то да, но пару чемпионатов он в совокупности все таки накатал.
Прошло больше 4 лет, а у бритов всё ещё припекает
Может Лука и его единомышленники тоже британцы🤔
Ответ Keep_calm
Прошло больше 4 лет, а у бритов всё ещё припекает Может Лука и его единомышленники тоже британцы🤔
Когда берут и не по правилам отбирают титул это немного напрягает, не правда ли? )
Ответ Keep_calm
Прошло больше 4 лет, а у бритов всё ещё припекает Может Лука и его единомышленники тоже британцы🤔
Отвечу сам себе, т.к. гений выше кидает в ЧС и отвечает на комменты

Кто ж мешал в Баку халявную победу забрать? Давно числился бы восьмикратным
А у Норриса должно быть 0 титулов, но команда, судьи и самовозище привезли пилота уровня Гасли(т.е. просто неплохой пилот) к титулу.
Ответ Madridista CF
А у Норриса должно быть 0 титулов, но команда, судьи и самовозище привезли пилота уровня Гасли(т.е. просто неплохой пилот) к титулу.
Кому должно? Или команда должна была всячески мешать, а напарник должен был не дайвить и в стены не выезжать?
Ответ Madridista CF
А у Норриса должно быть 0 титулов, но команда, судьи и самовозище привезли пилота уровня Гасли(т.е. просто неплохой пилот) к титулу.
Если бы напарник не собрал все стенки в Баку, а Ферстаппен держал себя в руках в Барселоне, то чемпионом бы не стал. А так по итогу оказался более эмоционально стабильным и более аккуратным пилотом, чем соперники. Вполне себе заслуженное чемпионство.
У него есть все необходимое………кроме самовозки
Кроме более медленного напарника, есть все, да.
Какой ему восьмой титул , тут как бы Масса один не отобрал . Ну и конечно в Абу-Даби случилась высшая справедливость того сезона.
Ответ НИКО...Г
Какой ему восьмой титул , тут как бы Масса один не отобрал . Ну и конечно в Абу-Даби случилась высшая справедливость того сезона.
там все затухло. Да и даже если нет, в возможность отмены титула могут верить только те кто верит в нло. Хотя был слушок что могут признать двух чемпионов. все довольны...
Ответ Cghg Vcbvcb
там все затухло. Да и даже если нет, в возможность отмены титула могут верить только те кто верит в нло. Хотя был слушок что могут признать двух чемпионов. все довольны...
В НЛО многие верят , а кто то реально их видел.
Норрис видимо в адрес Ферса решил накинуть на вентилятор
Не думаю, сейчас у него нет самовоза мерса 😂
Говорит чемп по очкам про истинного чемпиона, а прилетело в абу даби за вынос в Англии похоже
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку...
