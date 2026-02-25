Берни Экклстоун: «У «Ауди» есть все необходимое для хорошего сезона, Бортолето – пилот с чемпионским потенциалом»

Экклстоун высоко оценил перспективы «Ауди» в «Ф-1».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о том, чего может достичь «Ауди » в 2026 году.

«У нее есть все необходимое для хорошего первого сезона в «Формуле-1». Все команды близки друг к другу. «Ауди» способна бороться на высоком уровне», – заявил британец.

По мнению Берни, Нико Хюлькенбергу предстоит непростая борьба с напарником Габриэлем Бортолето :

«[Бортолето] станет угрозой. Он очень быстрый пилот с чемпионским потенциалом».

