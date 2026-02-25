Берни Экклстоун: «У «Ауди» есть все необходимое для хорошего сезона, Бортолето – пилот с чемпионским потенциалом»
Экклстоун высоко оценил перспективы «Ауди» в «Ф-1».
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о том, чего может достичь «Ауди» в 2026 году.
«У нее есть все необходимое для хорошего первого сезона в «Формуле-1». Все команды близки друг к другу. «Ауди» способна бороться на высоком уровне», – заявил британец.
По мнению Берни, Нико Хюлькенбергу предстоит непростая борьба с напарником Габриэлем Бортолето:
«[Бортолето] станет угрозой. Он очень быстрый пилот с чемпионским потенциалом».
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кваттро не хватает только;)))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем