Джордж Расселл: «Ферстаппены любят манипулировать ситуациями»

Расселл обвинил Ферстаппенов в манипуляциях.

В сериале Drive to Survive появились новые комментарии пилота «Мерседеса » Джорджа Расселла , которые тот дал в прошлом году по поводу потенциального перехода в немецкую команду Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Летом ходили слухи о трансфере Ферстаппена, который мог занять место Расселла. В итоге Макс остался в «Ред Булл», в то время как руководитель Кристиан Хорнер потерял должность.

«У [Макса и Йоса] Ферстаппенов, очевидно, большая власть в этой команде. Они любят манипулировать ситуациями – и довольно часто.

По какой-то причине им не нравится Хорнер, и они пытаются от него избавиться. Может, все это своего рода игра, чтобы оказать давление на «Ред Булл»: мол, он останется только в том случае, если Кристиан уйдет», – сказал Джордж.

Кристиан Хорнер об увольнении из «Ред Булл»: «Вероятно, меня сочли слишком влиятельной фигурой»

Макс Ферстаппен: «Отец мне говорил, что побед недостаточно. Всегда можно справиться лучше»