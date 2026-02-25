ИИ будет следить за нарушениями пределов трассы в «Ф-1» в каждом повороте в 2026 году

ФИА начнет по-новому следить за нарушениями пределов трассы в «Ф-1».

С сезона-2026 в «Формуле-1» заработает новая схема мониторинга, которая позволит быстрее разбираться с нарушениями пределов трассы.

ФИА будет опираться на систему ECAT (Every Car All Turns – каждая машина во всех поворотах) с использованием искусственного интеллекта. Как утверждает Федерация, система снизит необходимость человеческого вмешательства на 95 процентов.

ECAT будет следить за пилотами в каждом повороте и при необходимости оперативно передавать доказательства нарушений командам.

