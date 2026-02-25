  • Спортс
ИИ будет следить за нарушениями пределов трассы в «Ф-1» в каждом повороте в 2026 году

ФИА начнет по-новому следить за нарушениями пределов трассы в «Ф-1».

С сезона-2026 в «Формуле-1» заработает новая схема мониторинга, которая позволит быстрее разбираться с нарушениями пределов трассы.

ФИА будет опираться на систему ECAT (Every Car All Turns – каждая машина во всех поворотах) с использованием искусственного интеллекта. Как утверждает Федерация, система снизит необходимость человеческого вмешательства на 95 процентов.

ECAT будет следить за пилотами в каждом повороте и при необходимости оперативно передавать доказательства нарушений командам.

Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?

Провал в «Ф-1» – больше не приговор: отстающие улучшат моторы, машины и даже базу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
4 комментария
Зачем напрягать ИИ? Сделайте отбойники побольше и насыпьте гравий сразу за отбойниками. Уверен, что любители расширять пределы возможного быстро научатся ездить по правилам. 😁
Скоро не гонки будут, а черт знает что. И так из машины сделали что-то непонятное.Началось все с девушек на стартовой решетке. Что дальше? Уберут Монако и сократят количество кругов? А все на потеху шортсомрзновых?
Ответ Артем Александрович
Скоро не гонки будут, а черт знает что. И так из машины сделали что-то непонятное.Началось все с девушек на стартовой решетке. Что дальше? Уберут Монако и сократят количество кругов? А все на потеху шортсомрзновых?
А что плохого в этом нововведении? Вместо клоунов на судьях пределы будут определяться автоматикой. Да и убрать Монако не помешало бы, несмотря на всю ее легендарность
Странно, что эту систему раньше не ввели. Вроде самый технологичный вид спорта, а все судьи своими кривыми глазами линии смотрели (вспоминаем случай с Пиастри). Вон даже в футболе уже давно есть автоматическая система гола и в теннисе несколько лет как убрали линейных судей и все определяет автоматика
