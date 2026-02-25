  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Лидерство зависит от готовности развиваться. Так я и поступил в 2025-м: воспользовался шансом научиться новому»
4

Хэмилтон обратился к фанатам перед Гран-при Австралии.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился рассуждениями перед началом второго сезона в составе итальянской команды.

«Год назад я начал новую главу с «Феррари». Это был огромный прыжок, который стал большим уроком. Воля к обучению – главное преимущество, и неважно, речь о смене команды в «Ф-1» или поворотной точке карьеры. Переход в такой среде требует развития и совершенствования навыков – например, умения работать в условиях высокой ответственности и способности адаптироваться – и освоения новых, чтобы закрывать пробелы.

Перед стартом сезона в Австралии я размышляю о том, как сильно среда «работы» меняется для всех нас. Технологии и ИИ трансформируют наши индустрии. Кажется, что все происходит быстро, но это также огромная возможность сделать наше лидерство и творчество устойчивым в долгосрочной перспективе. Лидерство зависит от того, насколько быстро ты адаптируешься к изменениям и готов развиваться. Так я и поступил в свой первый сезон. Я увидел шанс научиться новому и воспользовался им.

Мой совет? Оставайтесь любопытными. Не зацикливайтесь только на традиционных способах. Вкладывайтесь в человеческие навыки и в инструменты, которые делают вас быстрее. Вы сами создаете свой путь. Пусть этот сезон запомнится надолго. Andiamo (погнали – Спортс’’)», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

Берни Экклстоун: «Чемпионство «Феррари» пойдет на пользу «Ф-1». Может, получится у Хэмилтона – 8-й титул стал бы отличной историей»

Уилл Бакстон: «Хэмилтон не разучился пилотировать в 2022-м – изменилась машина. Новые болиды – шанс для поколения Льюиса и Алонсо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: LinkedIn
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже Льюис получил нормальную бричку, слишком весёлый)
Ответ Header
Похоже Льюис получил нормальную бричку, слишком весёлый)
Чемпионы тестов как никак)
о как раздухарились то после тестов , чтоб потом обосраться в австралии 😁
Тут подпишусь под каждым словом.
В наше время нельзя останавливаться - нужно все время развиваться и учиться.
Я, по возрасту, уже прохожу в группу "старперов".
Но когда общаюсь со сверстниками и, иногда, даже 35-и летними их детьми, понимаю, насколько я ещё в обойме.
Мы, как человечество, стоим на пороге скачка, по типу внедрения интернета.
И промедление в понимании этого, отбрасывает в прошлое на десятилетия.
Сорян за пафос! 😇
Forza Lewis!
