Льюис Хэмилтон: «Лидерство зависит от готовности развиваться. Так я и поступил в 2025-м: воспользовался шансом научиться новому»

Хэмилтон обратился к фанатам перед Гран-при Австралии.

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился рассуждениями перед началом второго сезона в составе итальянской команды.

«Год назад я начал новую главу с «Феррари». Это был огромный прыжок, который стал большим уроком. Воля к обучению – главное преимущество, и неважно, речь о смене команды в «Ф-1» или поворотной точке карьеры. Переход в такой среде требует развития и совершенствования навыков – например, умения работать в условиях высокой ответственности и способности адаптироваться – и освоения новых, чтобы закрывать пробелы.

Перед стартом сезона в Австралии я размышляю о том, как сильно среда «работы» меняется для всех нас. Технологии и ИИ трансформируют наши индустрии. Кажется, что все происходит быстро, но это также огромная возможность сделать наше лидерство и творчество устойчивым в долгосрочной перспективе. Лидерство зависит от того, насколько быстро ты адаптируешься к изменениям и готов развиваться. Так я и поступил в свой первый сезон. Я увидел шанс научиться новому и воспользовался им.

Мой совет? Оставайтесь любопытными. Не зацикливайтесь только на традиционных способах. Вкладывайтесь в человеческие навыки и в инструменты, которые делают вас быстрее. Вы сами создаете свой путь. Пусть этот сезон запомнится надолго. Andiamo (погнали – Спортс’’)», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

