  • Джек Дуэн об угрозах: «Писали, что мне отрежут все конечности, если я продолжу выступать за «Альпин»
3

Дуэн сообщил, что ему угрожали фанаты перед заменой на Колапинто.

Резервный пилот «Хааса» Джек Дуэн сообщил, что получал угрозы, когда выступал за «Альпин».

Австралийца заменили на Франко Колапинто после Гран-при Майами – шестого этапа сезона-2025.

«Я получил шесть или семь электронных писем, в которых говорилось: если я не покину машину к Майами, мне отрежут все конечности. Писали, что меня убьют, если я продолжу выступать.

Я был [в Майами] со своей девушкой, #####, с тренером, и со мной были три человека, #####, три вооруженных человека. Мне пришлось вызвали полицейское сопровождение, чтобы все оставалось под контролем», – сказал Дуэн в новых сериях Drive to Survive.

Год истины для самой хаотичной команды «Ф-1»: успех или уход «Рено» из Гран-при?

Предсезонные расклады на «Ф-1»: неужели год «Феррари»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
3 комментария
Типичные аргентинцы, у которых не стоит спрашивать чем их деды занимались 80 лет назад.
Ответ Adams
Типичные аргентинцы, у которых не стоит спрашивать чем их деды занимались 80 лет назад.
Типичные аргентинцы с ботофермы Флавио
Дуэн понимал, что недостаточно быстр, чтобы уехать от нападавших
