Джек Дуэн об угрозах: «Писали, что мне отрежут все конечности, если я продолжу выступать за «Альпин»
Дуэн сообщил, что ему угрожали фанаты перед заменой на Колапинто.
Резервный пилот «Хааса» Джек Дуэн сообщил, что получал угрозы, когда выступал за «Альпин».
Австралийца заменили на Франко Колапинто после Гран-при Майами – шестого этапа сезона-2025.
«Я получил шесть или семь электронных писем, в которых говорилось: если я не покину машину к Майами, мне отрежут все конечности. Писали, что меня убьют, если я продолжу выступать.
Я был [в Майами] со своей девушкой, #####, с тренером, и со мной были три человека, #####, три вооруженных человека. Мне пришлось вызвали полицейское сопровождение, чтобы все оставалось под контролем», – сказал Дуэн в новых сериях Drive to Survive.
Год истины для самой хаотичной команды «Ф-1»: успех или уход «Рено» из Гран-при?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
Типичные аргентинцы, у которых не стоит спрашивать чем их деды занимались 80 лет назад.
Типичные аргентинцы с ботофермы Флавио
Дуэн понимал, что недостаточно быстр, чтобы уехать от нападавших
