Джек Дуэн об угрозах: «Писали, что мне отрежут все конечности, если я продолжу выступать за «Альпин»

Дуэн сообщил, что ему угрожали фанаты перед заменой на Колапинто.

Резервный пилот «Хааса » Джек Дуэн сообщил, что получал угрозы, когда выступал за «Альпин ».

Австралийца заменили на Франко Колапинто после Гран-при Майами – шестого этапа сезона-2025.

«Я получил шесть или семь электронных писем, в которых говорилось: если я не покину машину к Майами, мне отрежут все конечности. Писали, что меня убьют, если я продолжу выступать.

Я был [в Майами] со своей девушкой, #####, с тренером, и со мной были три человека, #####, три вооруженных человека. Мне пришлось вызвали полицейское сопровождение, чтобы все оставалось под контролем», – сказал Дуэн в новых сериях Drive to Survive.

