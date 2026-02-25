Берни Экклстоун: «Чемпионство «Феррари» пойдет на пользу «Ф-1». Может, получится у Хэмилтона – 8-й титул стал бы отличной историей»
Экклстоун допускает возрождение «Феррари» и рекордный титул Хэмилтона.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал «Феррари» серьезным претендентом на лидерство в 2026 году.
«Следите за «Феррари»! Надеюсь, «Феррари» скажет свое слово. «Формуле-1» точно пойдет на пользу, если «Феррари» станет чемпионом», – сообщил британец.
Экклстоун также высказался о потенциальном восьмом титуле Льюиса Хэмилтона:
«Видно, что он не хочет сдаваться, не хочет уходить, пока не достигнет этого. Может, получится в нынешнем году. Это стало бы отличной историей».
Motorsport прогнозирует титул Расселла, 4-е место Ферстаппена и 6-е Хэмилтона в 2026 году
Уилл Бакстон: «Хэмилтон не разучился пилотировать в 2022-м – изменилась машина. Новые болиды – шанс для поколения Льюиса и Алонсо»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Что теперь скажете? 😉