  • Берни Экклстоун: «Чемпионство «Феррари» пойдет на пользу «Ф-1». Может, получится у Хэмилтона – 8-й титул стал бы отличной историей»
42

Берни Экклстоун: «Чемпионство «Феррари» пойдет на пользу «Ф-1». Может, получится у Хэмилтона – 8-й титул стал бы отличной историей»

Экклстоун допускает возрождение «Феррари» и рекордный титул Хэмилтона.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал «Феррари» серьезным претендентом на лидерство в 2026 году.

«Следите за «Феррари»! Надеюсь, «Феррари» скажет свое слово. «Формуле-1» точно пойдет на пользу, если «Феррари» станет чемпионом», – сообщил британец.

Экклстоун также высказался о потенциальном восьмом титуле Льюиса Хэмилтона:

«Видно, что он не хочет сдаваться, не хочет уходить, пока не достигнет этого. Может, получится в нынешнем году. Это стало бы отличной историей».

Motorsport прогнозирует титул Расселла, 4-е место Ферстаппена и 6-е Хэмилтона в 2026 году

Уилл Бакстон: «Хэмилтон не разучился пилотировать в 2022-м – изменилась машина. Новые болиды – шанс для поколения Льюиса и Алонсо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoБерни Экклстоун
logoФормула-1
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Единственная причина почему в этом году мужчины ждут с нетерпением 8 марта
Ну где тут почитатели Берни? 😀
Что теперь скажете? 😉
Ответ PinokNogoev
Ну где тут почитатели Берни? 😀 Что теперь скажете? 😉
Более интересно, что будут говорить хейтеры Льюиса, если что. Там такое зарево будет.
Ответ Dmitry Nikolskiy
Более интересно, что будут говорить хейтеры Льюиса, если что. Там такое зарево будет.
Да не будет у Хема ни какого нового титула , не фантазируйте .
Почему Хемильтон, а не Леклер?
Все желающие написать что-то хорошее о перспективах Феррари в этом сезоне - поспешите, осталось меньше двух недель.
тогда фанатикам шлепанца придется продлять абонемент у проктолога ещё на год🤷🏿‍♀️
Ответ Gildas
тогда фанатикам шлепанца придется продлять абонемент у проктолога ещё на год🤷🏿‍♀️
А у тебя там бессрочный абонемент, походу
Ответ Gildas
тогда фанатикам шлепанца придется продлять абонемент у проктолога ещё на год🤷🏿‍♀️
Вы видимо с конца 21 года его посещаете.
Если и получится то у Леклера
Они почти каждый год претенденты. Правда последний чемпион из Феррари был Кимыч в далеком 2007
Ответ Alex567898
Они почти каждый год претенденты. Правда последний чемпион из Феррари был Кимыч в далеком 2007
Про Теорию вероятности слышал? 😉
Ответ PinokNogoev
Про Теорию вероятности слышал? 😉
По такой логике любой аутсайдер может стать чемпионом.
Смешно, ей-богу. Берни набросил в своем стиле, а глорики уже распетушились. И дело даже не в самовозистости болида Фур. Глорики, вы правда верите, что сэр способен одолеть Шарля? ))
