Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
Пуршер стал гонщиком по развитию болида «Мерседеса».
Чемпион «Формулы-2» 2023 года Тео Пуршер в предстоящем сезоне будет работать с «Мерседесом» в качестве тест-пилота. Пуршер будет помогать с развитием болида, сосредоточившись на работе на симуляторе.
Пуршер был участником молодежной программы «Заубера» с 2019 года, однако никогда не считался серьезным претендентом на то, чтобы получить место в «Формуле-1». Прошлый сезон Пуршер провел в WEC, выступая за «Пежо».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
Печально , что ему так никто и не дал шанс попробовать себя
Хороший ход от Пуршера. Может быть сможет проявить себя и заинтерисовать другие команды, ведь по-сути мест в Мерседесе нет.
