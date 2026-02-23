Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота

Пуршер стал гонщиком по развитию болида «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-2» 2023 года Тео Пуршер в предстоящем сезоне будет работать с «Мерседесом » в качестве тест-пилота. Пуршер будет помогать с развитием болида, сосредоточившись на работе на симуляторе.

Пуршер был участником молодежной программы «Заубера» с 2019 года, однако никогда не считался серьезным претендентом на то, чтобы получить место в «Формуле-1». Прошлый сезон Пуршер провел в WEC, выступая за «Пежо».

