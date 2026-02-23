  • Спортс
  • Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
16

Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»

В «Феррари» осторожно оценивают перспективы команды.

Технический директор «Феррари» Лоик Серра рассказал, что в условиях нового регламента команды получили огромное количество возможностей для реализации самых разных идей. И что в данный момент не стоит делать выводов о скорости команд.

Серра также отметил, что в целом остался доволен тем, как была реализована идея с созданием уникального заднего антикрыла с подвижным элементом.

Когда активируется режим активной аэродинамики для прямых, подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

«Важно не в обязательном порядке заполучить очень хорошую машину прямо сейчас, а суметь улучшить свою машину по ходу сезона. Все начали сезон с чистого листа, что дает командам очень много возможностей. Недостаток данной ситуации в том, что при наличии такого количества различных возможностей вы легко можете в них запутаться.

Что касается нового антикрыла – признаю, мне приятно видеть, какое влияние наше решение оказало на ситуацию в целом. Но, опять же, в условиях нового регламента у команд очень много самых разных возможностей.

Предыдущая версия регламента не давала командам такой свободы. В данном случае мы увидели возможности увеличить скорость болида на прямых, и при этом улучшить работу болида с воздушным потоком. И реализовали это решение.

Однако те технические решения, которые на самом деле сильнее всего влияют на скорость болида, редко можно увидеть со стороны. Потому что являются сочетанием сразу нескольких мелких факторов», – рассказал Серра.

«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
Это неважно. Важно другое. Что у вас с подвеской. Потому что зная Феррари, у них последние года 4 либо сильная прижимная сила и шины дохнут как солдаты в первую мировую, либо недостаточная прижимная сила и шины не разогреваются в квалификации для поула. Баланс за 4 года так и не нашли.
Ответ Charles Leclerc 2026
Вроде как перестали изобретать велосипед и сделали как у всех на толкателях и спереди, и сзади. Ну а по крылу... Тотошка уже диктует текст новой директивы в ФИА.
Ответ drow elf
Не, сначала старты, надо там успеть накляузничать☝️ безопасность и все такое
Вообще мне очень интересно как эта приблуды ведёт себя непосредственно в момент переворачивания. Там же по идее резко возрастает сопротивление, а потом так же резко пропадает. А если гонщики умудряются от прорыва ветра вылетать, то тут сам бог велел трудности с управлением иметь
Они с Васькой договорились, тот не ябиднечеет по движку, а Тото по крылу
Ответ Виталий Выговский
Только вот такое крыло можно успеть за пару месяцев сделать, а движок не думаю, что и за полгода
Ответ mikhuil
Там по большому только шатуны новые разработать из материала см большим коэффицитом температурного расширения если это правда что дело в них.
