Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»

В «Феррари» осторожно оценивают перспективы команды.

Технический директор «Феррари» Лоик Серра рассказал, что в условиях нового регламента команды получили огромное количество возможностей для реализации самых разных идей. И что в данный момент не стоит делать выводов о скорости команд.

Серра также отметил, что в целом остался доволен тем, как была реализована идея с созданием уникального заднего антикрыла с подвижным элементом.

Когда активируется режим активной аэродинамики для прямых, подвижный элемент переворачивается «вверх ногами» – в конфигурацию, отличную от той, что используют все остальные команды. Створка может вращаться на более чем 180 градусов.

«Важно не в обязательном порядке заполучить очень хорошую машину прямо сейчас, а суметь улучшить свою машину по ходу сезона. Все начали сезон с чистого листа, что дает командам очень много возможностей. Недостаток данной ситуации в том, что при наличии такого количества различных возможностей вы легко можете в них запутаться.

Что касается нового антикрыла – признаю, мне приятно видеть, какое влияние наше решение оказало на ситуацию в целом. Но, опять же, в условиях нового регламента у команд очень много самых разных возможностей.

Предыдущая версия регламента не давала командам такой свободы. В данном случае мы увидели возможности увеличить скорость болида на прямых, и при этом улучшить работу болида с воздушным потоком. И реализовали это решение.

Однако те технические решения, которые на самом деле сильнее всего влияют на скорость болида, редко можно увидеть со стороны. Потому что являются сочетанием сразу нескольких мелких факторов», – рассказал Серра.

