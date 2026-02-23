Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»

Уиндзор отметил хорошую работу с шинами у «Макларена».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор поделился наблюдениями о работе на трассе болидов «Макларена » и «Мерседеса» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

Уиндзор считает, что «Макларен» должен сохранить свое прошлогоднее преимущество в бережной работе с шинами.

«Я вижу очень многое от того, что мы видели в прошлом году. В особенности это касается особенностей конструкции подвески. Это уже второй, а в каком-то отношении и третий год подряд, когда в «Макларене» используют подобную концепцию подвески без нижнего поперечного рычага. Вместо этого они используют вариант с независимыми рычагами и весьма интересными с точки зрения геометрии решениями.

Думаю, что в вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество – как минимум в первой части сезона. С точки зрения аэродинамических настроек их машина выглядит очень хорошо и ничем не уступает «Мерседесу ».

Болид «Макларена» немного интереснее за счет выбранных концепций, но я не думаю, что между двумя болидами [«Макларена» и «Мерседеса»] будет большая разница в скорости и поведении на трассе», – рассказал Уиндзор.

