Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о перспективах команды на старте сезона-2026.
Браун убежден, что «Макларену» будет сложно удержать то преимущество, которое было у команды в течение двух последних сезонов, по итогам которых она выигрывала Кубок конструкторов.
«Болид «Макларена» не окажется самым быстрым. Да, мы будем в лидирующей группе, в четверке лучших команд, но у «Макларена» не самая лучшая в пелотоне машина.
Кого я считаю фаворитами? Пилотов «серебряной» и «красной» команды [«Мерседеса» и «Феррари»]. Я также убежден, что и в «Ред Булл» [на тестах] пока не продемонстрировали весь потенциал своего болида.
Так что мы будем в четверке лучших команд, но не впереди всех. При этом мы продолжаем учиться работать со своим новым болидом и у «Макларена» хорошие стартовые позиции перед началом сезона», – рассказал Браун.