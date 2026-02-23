Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»

Браун оценил положение «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о перспективах команды на старте сезона-2026.

Браун убежден, что «Макларену » будет сложно удержать то преимущество, которое было у команды в течение двух последних сезонов, по итогам которых она выигрывала Кубок конструкторов.

«Болид «Макларена» не окажется самым быстрым. Да, мы будем в лидирующей группе, в четверке лучших команд, но у «Макларена» не самая лучшая в пелотоне машина.

Кого я считаю фаворитами? Пилотов «серебряной» и «красной» команды [«Мерседеса » и «Феррари »]. Я также убежден, что и в «Ред Булл » [на тестах] пока не продемонстрировали весь потенциал своего болида.

Так что мы будем в четверке лучших команд, но не впереди всех. При этом мы продолжаем учиться работать со своим новым болидом и у «Макларена» хорошие стартовые позиции перед началом сезона», – рассказал Браун.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?