  • Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»

Бывший пилот «Ф-1» поделился мнением о правилах 2026 года.

Бывший пилот «Ф-1» Дерек Дэйли надеется, что Макс Ферстаппен продолжит выступать в чемпионате, несмотря на недовольство новым регламентом.

«Надеюсь, правила не заставят его уйти из спорта слишком рано. Он, что я называю, одаренный, прирожденный гонщик.

Интересно, оказались ли мы с этим новым регламентом в ситуации, когда пилот может быть не таким быстрым, как Макс Ферстаппен, но способным отлично справляться с несколькими задачами одновременно – и использовать это как преимущество.

Вот есть футболист с мгновенной реакцией, просто гений, только дай ему мяч и увидишь волшебство. А есть думающий игрок: он способен читать игру на поле, считывать позиции других футболистов, контролировать собственную позицию и создавать моменты.

Нико Росберг всегда был известен как думающий пилот. Фрэнк Уильямс называл его инженером, когда Нико выступал за него. Росберг мог разговаривать как инженер, вести себя как инженер и думать как инженер.

Интересно, есть ли у нас пилоты с инженерными навыками и умственными способностями, которые позволят управлять этими болидами на высоком уровне – лучше, чем пилоты, которые отличаются невероятной скоростью и реакцией?

Я бы не хотел наблюдать за такими гонками. Я хочу, чтобы самые талантливые и быстрые гонщики в мире могли соревноваться на том же уровне», – высказался Дейли.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Предположительные расклады сил: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3386609.html
