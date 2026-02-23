3

Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»

Хилл получил должность в «Уильямсе».

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл получил должность амбассадора команды «Уильямс», с которой и выиграл титул.

Таким образом Хилл присоединился к другим представителям коллектива Джейми Чедуик и Жаку Вильневу.

«Для меня «Уильямс» – это по-настоящему особенное место, где произошли решающие для моей карьеры события. Чувствую, что мне невероятно повезло стать частью этого спорта и достичь таких результатов.

Возвращение в качестве амбассадора – это настоящая привилегия. Это возможность поддержать наследие команды и ее будущее», – отметил Хилл.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
3 комментария
Даже удивительно что только сейчас, и при этом несколько лет амбассадором был Баттон, который проездил за команду 1 сезон и "по байкам" был подписан за 20 минут до презентации команды.
Ответ Sosina Hyublya
Баттона пинком не выгоняли в отличие от.
