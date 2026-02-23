  • Спортс
  Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»

Марко назвал потенциального преемника Ферстаппена.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает юного нидерландского пилота Рокко Коронеля потенциальным преемником Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

Коронель, сын бывшего пилота в туринге Тома, числится в молодежной программе «Ред Булл». Прошлый сезон он провел в юниорской моносерии «Джинетта Джуниор Чемпионшип» и стал чемпионом. В следующем сезоне гонщик будет выступать в испанской «Формуле-4».

В программу «Ред Булл» пилот попал в 2024-м: тогда Гельмут Марко оценил его темп за рулем болидов «Формулы-4» и GP3 и остался впечатлен темпом юниора.

«Для его возраста Рокко выступил невероятно. Такой болид GP3 – это уже достаточно быстрая машина, но он отлично справился. Он сходу стал быстрейшим. Уверен, что, когда Макс Ферстаппен завершит карьеру, у нас уже будет его преемник.

Он уже весьма зрелый и излучает уверенность. Он объяснил, как совмещает гонки со школой, и вскоре мы вместе разработали план его дальнейших выступлений», – рассказал Марко.   

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoГельмут Марко
Формула-4
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Том Коронель
logoФормула-1
Келли уйдёт к Рокко?
Ответ Paninaro
Келли уйдёт к Рокко?
.... Сиффреди
Я, конечно, помню Мику, а затем Кими. Но чтобы голландцы повторили это комбо? Сильно сомневаюсь...
Ответ chemical brother
Я, конечно, помню Мику, а затем Кими. Но чтобы голландцы повторили это комбо? Сильно сомневаюсь...
А ещё финским гонщиком был Кеке Росберг
пока у него хорошая, но не выдающаяся карьера в картинге, и один действительно яркий сезон, но в кузовах
вообще никак это не говорит о том, что даже в младших формулах будет хорош
слишком рано авансы давать
Старый доктор в своём стиле - и Максу подлизнул, и его напарника в грязь макнул. По его словам пока этот пацан не дорастёт до Ф-1 у Макса не будет конкурентов в Ред Булл. Тоесть Аджар может не напрягаться 😁. Всё-таки хорошо, что Марко выгнали. Представляете какое давление было на напарников Макса? Есть пацан, который пока не дорос до ф-2, но он будет наследником Макса, а ты просто место греешь😁.
Дед настолько преисполнился на старости в языкоделии междупопья, что уже продолжает хвалить все голандское. Думаю там что не спроси, лучшее пиво? Голандское. Лучшие авиалинии - голандские. Не думаю что Максу важно, кто через 10 лет будет топарем, а этот все шершавит
Ответ whoisme
Дед настолько преисполнился на старости в языкоделии междупопья, что уже продолжает хвалить все голандское. Думаю там что не спроси, лучшее пиво? Голандское. Лучшие авиалинии - голандские. Не думаю что Максу важно, кто через 10 лет будет топарем, а этот все шершавит
Че?
