Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»

Марко назвал потенциального преемника Ферстаппена.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает юного нидерландского пилота Рокко Коронеля потенциальным преемником Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

Коронель , сын бывшего пилота в туринге Тома, числится в молодежной программе «Ред Булл ». Прошлый сезон он провел в юниорской моносерии «Джинетта Джуниор Чемпионшип» и стал чемпионом. В следующем сезоне гонщик будет выступать в испанской «Формуле-4».

В программу «Ред Булл» пилот попал в 2024-м: тогда Гельмут Марко оценил его темп за рулем болидов «Формулы-4» и GP3 и остался впечатлен темпом юниора.

«Для его возраста Рокко выступил невероятно. Такой болид GP3 – это уже достаточно быстрая машина, но он отлично справился. Он сходу стал быстрейшим. Уверен, что, когда Макс Ферстаппен завершит карьеру, у нас уже будет его преемник.

Он уже весьма зрелый и излучает уверенность. Он объяснил, как совмещает гонки со школой, и вскоре мы вместе разработали план его дальнейших выступлений», – рассказал Марко.

