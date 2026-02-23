Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает юного нидерландского пилота Рокко Коронеля потенциальным преемником Макса Ферстаппена в «Формуле-1».
Коронель, сын бывшего пилота в туринге Тома, числится в молодежной программе «Ред Булл». Прошлый сезон он провел в юниорской моносерии «Джинетта Джуниор Чемпионшип» и стал чемпионом. В следующем сезоне гонщик будет выступать в испанской «Формуле-4».
В программу «Ред Булл» пилот попал в 2024-м: тогда Гельмут Марко оценил его темп за рулем болидов «Формулы-4» и GP3 и остался впечатлен темпом юниора.
«Для его возраста Рокко выступил невероятно. Такой болид GP3 – это уже достаточно быстрая машина, но он отлично справился. Он сходу стал быстрейшим. Уверен, что, когда Макс Ферстаппен завершит карьеру, у нас уже будет его преемник.
Он уже весьма зрелый и излучает уверенность. Он объяснил, как совмещает гонки со школой, и вскоре мы вместе разработали план его дальнейших выступлений», – рассказал Марко.
вообще никак это не говорит о том, что даже в младших формулах будет хорош
слишком рано авансы давать