  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
7

Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»

Хэмилтон высказался о возможной проблеме обгонов в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что пока не стал бы делать выводов о том, насколько сложно или просто будут даваться гонщикам обгоны в новом сезоне.

Льюис отметил, что преследовать вплотную другую машину на трассе по-прежнему некомфортно из-за резкого падения уровня прижимной силы.

«Думаю, сейчас мы все стараемся разобраться в том, что именно ждет нас в условиях гонок. У болида теперь есть режим работы на прямых, режим обгона, а также можно использовать заряд батареи. Так что я думаю, что многие [на тестах] по ходу своих длинных отрезков старались найти на трассе другую машину, оказаться позади – и понять, каково будет преследовать соперника в гонке.

У меня такая возможность возникла еще на тестах в Барселоне. И ощущения во время нахождения позади болида другой команды были не самыми лучшими. Нет, в целом все было нормально, но я думаю, что делать какие-то глубокие выводы можно будет только после первой гонки», – рассказал Хэмилтон.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
тесты Формула-1
logoФеррари
logoФормула-1
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поэтому можно будет включать старт и потом выключать.
Интересно, есть хотя бы один гонщик, который доволен новым регламентом?
Ответ Alex1307
Интересно, есть хотя бы один гонщик, который доволен новым регламентом?
Парочка из Мерсов
Ответ Nagatomo
Парочка из Мерсов
Жора по поводу стартов беспокоился.
Заходите на обзор результатов Феррари: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3386609.html
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лоран Мекьес: «Аджар продемонстрировал выдающуюся скорость, на уровне с лучшими пилотами «Ф-1»
5 минут назад
Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»
35 минут назад
Макс Ферстаппен дал совет Аджару: «Гонщик должен говорить себе, что способен победить любого»
56 минут назад
Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»
сегодня, 11:21
Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)
сегодня, 11:12
Антонелли и его девушка расстались перед стартом сезона из-за «очень разных ценностей»
сегодня, 10:32
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»
сегодня, 10:01
Графики скорости болидов «Ф-1» 2025 и 2026 годов в Бахрейне очень похожи (BBC)
сегодня, 09:16
Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»
сегодня, 08:25
Команда Ферстаппена будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг» в гонках GT
сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем