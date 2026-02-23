Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»

Хэмилтон высказался о возможной проблеме обгонов в «Ф-1».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что пока не стал бы делать выводов о том, насколько сложно или просто будут даваться гонщикам обгоны в новом сезоне.

Льюис отметил, что преследовать вплотную другую машину на трассе по-прежнему некомфортно из-за резкого падения уровня прижимной силы.

«Думаю, сейчас мы все стараемся разобраться в том, что именно ждет нас в условиях гонок. У болида теперь есть режим работы на прямых, режим обгона, а также можно использовать заряд батареи. Так что я думаю, что многие [на тестах] по ходу своих длинных отрезков старались найти на трассе другую машину, оказаться позади – и понять, каково будет преследовать соперника в гонке.

У меня такая возможность возникла еще на тестах в Барселоне. И ощущения во время нахождения позади болида другой команды были не самыми лучшими. Нет, в целом все было нормально, но я думаю, что делать какие-то глубокие выводы можно будет только после первой гонки», – рассказал Хэмилтон.

