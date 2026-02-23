Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»

Уильямс уверена, что «Ф-1» может позволить себе участие 15 команд.

Экс-заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что в современной «Формуле-1» может участвовать больше команд.

С сезона-2026 в чемпионате будет 11 коллективов за счет появления «Кадиллака». Изначально американскую команду не хотели пускать в серию: другие участники негативно восприняли тот факт, что с расширением пелотона придется разделить призовые. В итоге было решено, что «Кадиллак» оплатит специальный взнос, который компенсирует другим участникам потенциальные потери.

Тем не менее за последние сезоны «Ф-1» заметно укрепила коммерческий успех: с учетом лимита бюджета теперь команды зарабатывают больше за счет призовых и спонсоров. Уильямс допустила, что в связи с такой ситуацией у серии появилась возможность привлечь еще больше участников.

«Помню, как сидела на заседании стратегической группы. Когда в серию захотела прийти одна команда, то, ну, сошлись на том, что на это не хватит денег. Точно не могу сказать, но каждый из нас мог потерять 10-15 миллионов [долларов] – и это было не совсем справедливо.

Но теперь у любой команды можно найти лишние 10-15 миллионов. Больше не будет таких беспокойств.

У «Формулы-1» хватило призовых денег для участия 11-й команды. Вероятно, у чемпионата достаточно денег для 15 команд – но все руководители команд выскажутся против этой идеи, поскольку не захотят делиться.

Они не захотят делиться призовыми – и это совершенно справедливо, ведь они вложили в это столько денег. Новая команда не должна автоматически получать ту же часть призовых, что и уже существовавшие коллективы. Должна быть ступенчатая система. Но «Формула-1 » не будет этим заниматься. Руководители команд и спорт не допустят участия стольких коллективов», – сказала Уильямс.

