  • Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»

Уильямс уверена, что «Ф-1» может позволить себе участие 15 команд.

Экс-заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что в современной «Формуле-1» может участвовать больше команд.

С сезона-2026 в чемпионате будет 11 коллективов за счет появления «Кадиллака». Изначально американскую команду не хотели пускать в серию: другие участники негативно восприняли тот факт, что с расширением пелотона придется разделить призовые. В итоге было решено, что «Кадиллак» оплатит специальный взнос, который компенсирует другим участникам потенциальные потери.

Тем не менее за последние сезоны «Ф-1» заметно укрепила коммерческий успех: с учетом лимита бюджета теперь команды зарабатывают больше за счет призовых и спонсоров. Уильямс допустила, что в связи с такой ситуацией у серии появилась возможность привлечь еще больше участников.

«Помню, как сидела на заседании стратегической группы. Когда в серию захотела прийти одна команда, то, ну, сошлись на том, что на это не хватит денег. Точно не могу сказать, но каждый из нас мог потерять 10-15 миллионов [долларов] – и это было не совсем справедливо.

Но теперь у любой команды можно найти лишние 10-15 миллионов. Больше не будет таких беспокойств.

У «Формулы-1» хватило призовых денег для участия 11-й команды. Вероятно, у чемпионата достаточно денег для 15 команд – но все руководители команд выскажутся против этой идеи, поскольку не захотят делиться.

Они не захотят делиться призовыми – и это совершенно справедливо, ведь они вложили в это столько денег. Новая команда не должна автоматически получать ту же часть призовых, что и уже существовавшие коллективы. Должна быть ступенчатая система. Но «Формула-1» не будет этим заниматься. Руководители команд и спорт не допустят участия стольких коллективов», – сказала Уильямс.

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
да что-то пока не видно на горизонте желающих автоконцернов на эти 15 команд.
форд, хонда только гибридно участвуют, а не в качестве заводских команд, тойота тоже не сильно горит желанием.
еще целая россыпь производителей вообще про формулу даже не заикаются , а запускать еще 5 условных "хаасов", что бы они просто донашивали старые детали за какой-то заводской командой, ну как бы смысла особого и нет
Ответ Vadim Vadim_1116553755
гореть желанием - это одно, а выполнить все условия и критерия отбора - совсем другое. еще и взнос заплатить немаленький и получить устное согласие всех команд, тот еще квест. вот и нет очереди из автопроизводителей. в другие серии вход гораздо проще, ну и привлекательность технического регламента выше.
30 болидов в Монако смотрелись бы весело в паровозике
Ответ Марат Кагин
Стартовая решётка насколько знаю ограниченна 26 болидами.
Ответ НИКО...Г
Это в текущем регламенте прописано, что на старт может выходить не более 26 болидов. А на решётку влезет и 36 - вон, в Ф3 по 30 машин стартует, и ничего.
Интерес либерти медиа был прежде всего в ориентации формулы на собственный рынок и создании американской команды в ф1. Появится еще выгодный рынок, создадут и пропихнут и оттуда команду, а с остальными договорятся
Ответ mikhailovich
Китай, не?)
Ответ Евгений_1116580574
да, наверняка в планах лм
Уже была попытка насоздавать лишь бы было в 2010 много команд) правда никого из заводчан это не привлекло, а дебютанты катались первые сезона 2-3 в своей лиге и постепенно в течении 5 лет просто вымерли.
