Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»

Норрис ждет попытки реванша от Пиастри.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис уверен в том, что его напарник Оскар Пиастри постарается взять у него реванш в сезоне-2026.

В прошлом году Норрис сумел выиграть чемпионат, а Пиастри закончил сезон на третьем месте, при этом сохраняя шансы на титул до последнего Гран-при.

«Нет, наши отношения остались прежними. Какого ответа я ожидаю от Пиастри в этом сезоне? Ответа в стиле Оскара – он будет стремиться отыграться, стараясь меньше болтать и больше делать.

Мне и не нужно ничего объяснять, все и так знают, на что способен Оскар. Он будет демонстрировать то же, что и в прошлом году – что он потрясающий гонщик и способен стать чемпионом «Формулы-1». Я полагаю, что он постарается превратить мою жизнь в ад.

Что касается моей мотивации, то я люблю побеждать, и хочу побеждать. Хочу стоять на верхней ступеньке подиума. Но моя мотивация основана не только на стремлении достичь успеха. Да, каждый раз выезжая на трассу я хочу победить, но моя мотивация основана не только на стремлении в итоге получить трофей.

Да, я уверен, каждый гонщик любит попадать на подиум, побеждать, праздновать успех, но меня мотивирует и работа, стремление делать ее хорошо. Моя мотивация – это моя команда, это люди вокруг меня», – рассказал Норрис.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
