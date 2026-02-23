  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонни Херберт: «Не думаю, что «Феррари» сможет побороться за титул в этом году»
6

Джонни Херберт: «Не думаю, что «Феррари» сможет побороться за титул в этом году»

Херберт не верит в титул «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт не считает, что в сезоне-2026 «Феррари» войдет в число главных претендентов на победу в чемпионате.

Херберт считает, что результаты тестов, где Шарль Леклер в последний день почти на секунду побил время ближайшего преследователя, не говорят ничего о перспективах «Феррари», поскольку конкуренты скрывали свою истинную скорость.

«Думаю, «Феррари» была быстра [на тестах], потому что другие не стали раскрывать свои карты. Мне кажется, если бы болид «Феррари» был настолько хорош, то они бы скрывали это и никому не показывали свою скорость. Я всегда надеюсь, что у «Феррари» все получится, но этого все никак не происходит. «Феррари» всегда хороша на тестах, но потом, в чемпионате, все идет не так.

Не думаю, что «Феррари» сможет побороться за титул в этом году. Скорее они будут в том же положении, что и в прошлом сезоне. Да, сезон-2026 – это отличная возможность для «Феррари», ведь все начинают с нуля. При этом для успеха команде нужно собрать все необходимые ингредиенты. В последние годы дела у «Феррари» шли не слишком здорово. Да, в структуре руководства команды произошли изменения, но будет ли этого достаточно? Я в этом не уверен», – рассказал Херберт.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это хорошо, что Херберт так думает. Значит всё будет нормально и будем бороться
Думать - это не твоё...
Ответ Emil_2
Думать - это не твоё...
Так он и говорит, что не думает
Ответ Дмитрий Елисеев
Так он и говорит, что не думает
во всяком случае все в тревоге...и в ожидании что все-таки смогут
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лоран Мекьес: «Аджар продемонстрировал выдающуюся скорость, на уровне с лучшими пилотами «Ф-1»
4 минуты назад
Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»
34 минуты назад
Макс Ферстаппен дал совет Аджару: «Гонщик должен говорить себе, что способен победить любого»
55 минут назад
Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»
сегодня, 11:21
Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)
сегодня, 11:12
Антонелли и его девушка расстались перед стартом сезона из-за «очень разных ценностей»
сегодня, 10:32
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»
сегодня, 10:01
Графики скорости болидов «Ф-1» 2025 и 2026 годов в Бахрейне очень похожи (BBC)
сегодня, 09:16
Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»
сегодня, 08:25
Команда Ферстаппена будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг» в гонках GT
сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем