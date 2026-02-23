Джонни Херберт: «Не думаю, что «Феррари» сможет побороться за титул в этом году»

Херберт не верит в титул «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт не считает, что в сезоне-2026 «Феррари» войдет в число главных претендентов на победу в чемпионате.

Херберт считает, что результаты тестов, где Шарль Леклер в последний день почти на секунду побил время ближайшего преследователя, не говорят ничего о перспективах «Феррари», поскольку конкуренты скрывали свою истинную скорость.

«Думаю, «Феррари» была быстра [на тестах], потому что другие не стали раскрывать свои карты. Мне кажется, если бы болид «Феррари» был настолько хорош, то они бы скрывали это и никому не показывали свою скорость. Я всегда надеюсь, что у «Феррари» все получится, но этого все никак не происходит. «Феррари» всегда хороша на тестах, но потом, в чемпионате, все идет не так.

Не думаю, что «Феррари» сможет побороться за титул в этом году. Скорее они будут в том же положении, что и в прошлом сезоне. Да, сезон-2026 – это отличная возможность для «Феррари», ведь все начинают с нуля. При этом для успеха команде нужно собрать все необходимые ингредиенты. В последние годы дела у «Феррари» шли не слишком здорово. Да, в структуре руководства команды произошли изменения, но будет ли этого достаточно? Я в этом не уверен», – рассказал Херберт.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?