Пилот NASCAR Зилиш: «Всегда знал, что Антонелли пробьется в «Ф-1»

Зилиш был уверен, что Антонелли будет выступать в «Ф-1».

Гонщик NASCAR Cup Коннор Зилиш поделился воспоминаниями о том, как соревновался в картинге вместе с будущим пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Я провел много времени в Европе. Это были одни из самых классных моментов в жизни. Я приезжал в Европу, когда мне было 11, 12, 13, 14 лет – несколько раз, летом, когда школы не было. Я приезжал на три месяца и гонялся против ребят вроде Кими Антонелли.

Я провел три или четыре года, соревнуясь с ним. Я всегда знал, что он пробьется в «Ф-1». Всегда знал. Он один из лучших гонщиков – в топ-3 всех пилотов, с которыми я гонялся, просто по уровню таланта.

И были парни вроде Арвида Линдблада – он будет выступать за «Рейсинг Буллз». Безумие, что теперь они в «Ф-1». Но картинг – это очень крутой спорт. Тогда я не понимал, насколько это классно.

[Антонелли] тот пилот, который всегда среди лидеров – вне зависимости от настроек, трассы, условий. Он извлекает максимум из карта.

Забавно – могу рассказать историю. У него была гонка в Майами. Один из моих лучших друзей был его напарником и вместе со своим отцом считал, что все дело в моторе. Кими буквально поменялся с ним двигателями и в итоге поехал быстрее, а напарник замедлился. Пока что-то подобное не происходит, ты просто не осознаешь, насколько он быстр на самом деле. Ты просто предполагаешь, что все дело в технике», – сообщил Зилиш в подкасте Gypsy Tales.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoNASCAR
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
картинг
