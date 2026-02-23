  • Спортс
  • Оливер Бермэн об уникальном антикрыле «Феррари»: «Классное решение. Но конструкция показалась мне тяжелой»
Оливер Бермэн об уникальном антикрыле «Феррари»: «Классное решение. Но конструкция показалась мне тяжелой»

Бермэн оценил уникальное антикрыло «Феррари».

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн высказал мнение о инновационной конструкции заднего антикрыла на болиде «Феррари», которое на тестах в Бахрейне опробовал Льюис Хэмилтон. Подвижный элемент на болиде Скудерии открывается не так, как у всех других команд, и вращается более чем на 180 градусов.

«Да, как я уже говорил, я видел его [новое крыло «Феррари»] в действии. Классное решение. Но конструкция мне показалась тяжелой.

Как мне кажется, очень многие команды рассматривали возможность реализовать такую конструкцию, и «Хаас» в том числе, но для этого нужно было бы идти на определенные компромиссы в других областях.Когда я это увидел [находясь позади Хэмилтона], то сначала подумал, что [у «Феррари»] что-то сломалось. Но да, это и правда супер-инновационное решение. И если в «Феррари» тестируют его на трассе, и оно работает – значит, в «Феррари» сделали все правильно», – рассказал Бермэн.

«Феррари» создала уникальное заднее антикрыло: подвижный элемент вращается на 180 градусов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
