  • Макс Ферстаппен о новых болидах: «Гонщикам нужно многое переосмыслить и пересмотреть свой стиль пилотажа»
Макс Ферстаппен о новых болидах: «Гонщикам нужно многое переосмыслить и пересмотреть свой стиль пилотажа»

Ферстаппен отметил изменение в поведении новых болидов «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от новых болидов «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

Ферстаппен отметил несколько заметных изменений, в связи с которыми гонщикам, как ему кажется, нужно будет корректировать свой стиль пилотажа.

«У новой машины меньше сцепления с трассой. Зато она намного лучше ускоряется на выходе из поворотов. Изменилась и конфигурация болида. Другими стали шины, так что при прохождении поворотов теперь нужно действовать иначе – потому что прижимная сила теперь генерируется несколько иначе, уклон в сторону днища не такой сильный.

Машина стала чуть больше скользить по трассе, а на выходе из поворотов пилот получает намного больше мощности, чем раньше. И в условиях снизившегося уровня сцепления с треком, удержать машину теперь сложнее.

Разница с последними сезонами и правда ощущается сильно. Тогда ты садился за руль нового болида на предсезонных тестах и мог в основном полагаться на мышечную память – потому что зачастую это была все та же машина, что и в прошлом году, только немного лучше. И ты сразу все схватывал, и в первый же день вы просто начинали заниматься тестированием очень большого количества компонентов. Но теперь гонщикам нужно многое переосмыслить и пересмотреть свой стиль пилотажа», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
То что машины хуже держатся на трассе - это плюс, позволит отделить посредственных пилотов от лучших.
