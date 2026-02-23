Джереми Кларксон: «Ф-1» – уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить»
Телеведущий Джереми Кларксон отреагировал на новые технические и моторные правила в «Формуле-1».
«Изменения правил означают, что болиды «Формулы-1» в этом году совершенно новые. Половину энергии пилот получает от батареи, которую нужно перезаряжать каждый круг. Машины стали меньше, покрышки – уже, поэтому сцепления меньше. И больше нет DRS на заднем антикрыле.
На бумаге звучит лихо и захватывающе, но после трех дней тестов в Бахрейне стало очевидно, что есть проблемы. На трассах вроде тех, что в Монце или Китае, у болидов будет заканчиваться электрическая энергия до конца прямой, из-за чего они будут внезапно и сильно замедляться. Это станет проблемой для соперников позади.
На стартовой прямой нужно десять секунд держать полные обороты, чтобы турбина «проснулась» и можно было начать гонку.
И есть разница в скорости. Некоторые утверждают, что «Астон Мартин» на четыре секунды с круга медленнее, чем «Мерседес». Более того, есть большие вопросы, связанные с надежностью.
Новых и неопробованных деталей так много, что все согласны: поломки неизбежны. Поэтому это уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить», – написал Кларксон в своей колонке в The Sun, сделав отсылку к сериалу Drive to Survive от Netflix.
«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?
новые машины будут иметь проблемы на двух трассах? ну так старые имели проблемы примерно на половине. Монако, Венгрия, Испания и ещё много треков, где обгонять было невозможно.
проблемы с надёжностью - это, чёрт побери, обычное дело для начала новых регламентов. уж Кларксон-то должен это знать. у гонщиков уйдёт время на адаптацию, что может поначалу увеличить количество ошибок - это тоже нормальные болезни роста. ну так и эти ребята не таксисты, вроде.
Астон Мартин медленнее Мерседеса? ну так это проблемы Астона и его сотрудничества с Хондой, а не регламента и чемпионата. не попадут в 107% - не выйдут на старт. когда-то это было нормальным делом. многие считают те времена лучшими в Ф1.
в общем, печально, что из сарказма Кларксон скатился в маразм. глупо фокусироваться на ожидаемых логичных проблемах, отравляя своей токсичностью всю атмосферу Ф1, и абсолютно не упоминая ожидаемых плюсов нового регламента. хотя бы 5 гонок подождите.