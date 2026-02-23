Джереми Кларксон: «Ф-1» – уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить»

Кларксон ждет множества поломок в «Ф-1» в 2026 году.

Телеведущий Джереми Кларксон отреагировал на новые технические и моторные правила в «Формуле-1».

«Изменения правил означают, что болиды «Формулы-1» в этом году совершенно новые. Половину энергии пилот получает от батареи, которую нужно перезаряжать каждый круг. Машины стали меньше, покрышки – уже, поэтому сцепления меньше. И больше нет DRS на заднем антикрыле.

На бумаге звучит лихо и захватывающе, но после трех дней тестов в Бахрейне стало очевидно, что есть проблемы. На трассах вроде тех, что в Монце или Китае , у болидов будет заканчиваться электрическая энергия до конца прямой, из-за чего они будут внезапно и сильно замедляться. Это станет проблемой для соперников позади.

На стартовой прямой нужно десять секунд держать полные обороты, чтобы турбина «проснулась» и можно было начать гонку.

И есть разница в скорости. Некоторые утверждают, что «Астон Мартин » на четыре секунды с круга медленнее, чем «Мерседес ». Более того, есть большие вопросы, связанные с надежностью.

Новых и неопробованных деталей так много, что все согласны: поломки неизбежны. Поэтому это уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить», – написал Кларксон в своей колонке в The Sun, сделав отсылку к сериалу Drive to Survive от Netflix.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?