  • Джереми Кларксон: «Ф-1» – уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить»
6

Кларксон ждет множества поломок в «Ф-1» в 2026 году.

Телеведущий Джереми Кларксон отреагировал на новые технические и моторные правила в «Формуле-1».

«Изменения правил означают, что болиды «Формулы-1» в этом году совершенно новые. Половину энергии пилот получает от батареи, которую нужно перезаряжать каждый круг. Машины стали меньше, покрышки – уже, поэтому сцепления меньше. И больше нет DRS на заднем антикрыле.

На бумаге звучит лихо и захватывающе, но после трех дней тестов в Бахрейне стало очевидно, что есть проблемы. На трассах вроде тех, что в Монце или Китае, у болидов будет заканчиваться электрическая энергия до конца прямой, из-за чего они будут внезапно и сильно замедляться. Это станет проблемой для соперников позади.

На стартовой прямой нужно десять секунд держать полные обороты, чтобы турбина «проснулась» и можно было начать гонку.

И есть разница в скорости. Некоторые утверждают, что «Астон Мартин» на четыре секунды с круга медленнее, чем «Мерседес». Более того, есть большие вопросы, связанные с надежностью.

Новых и неопробованных деталей так много, что все согласны: поломки неизбежны. Поэтому это уже не «Гонять, чтобы выжить», а «Не сломаться, чтобы выжить», – написал Кларксон в своей колонке в The Sun, сделав отсылку к сериалу Drive to Survive от Netflix.

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
6 комментариев
он гонки 90-х видел, когда до финиша доезжала хорошо, если половина машин?
Ответ Владимир Малинин
он гонки 90-х видел, когда до финиша доезжала хорошо, если половина машин?
Кларксон старый дед, естественно, видел. Что сказать-то хотели?
Ответ Игорь Квакша
Кларксон старый дед, естественно, видел. Что сказать-то хотели?
Что это последнее, что его должно удивлять. И что сверхнадежность прошлого регламента для него - нифига не норма.
Скорее: сэкономить, чтобы гонять...;((
в Ф1 уже давно не гоняют. берегут покрышки, топливо, какие-то там планки; держат отрыв от соперника впереди, чтобы не терять аэродинамику; лидеры не рискуют, когда создают комфортный отрыв. нытьё на эту тему ставит под сомнение интеллектуальный уровень ноющих.
новые машины будут иметь проблемы на двух трассах? ну так старые имели проблемы примерно на половине. Монако, Венгрия, Испания и ещё много треков, где обгонять было невозможно.
проблемы с надёжностью - это, чёрт побери, обычное дело для начала новых регламентов. уж Кларксон-то должен это знать. у гонщиков уйдёт время на адаптацию, что может поначалу увеличить количество ошибок - это тоже нормальные болезни роста. ну так и эти ребята не таксисты, вроде.
Астон Мартин медленнее Мерседеса? ну так это проблемы Астона и его сотрудничества с Хондой, а не регламента и чемпионата. не попадут в 107% - не выйдут на старт. когда-то это было нормальным делом. многие считают те времена лучшими в Ф1.

в общем, печально, что из сарказма Кларксон скатился в маразм. глупо фокусироваться на ожидаемых логичных проблемах, отравляя своей токсичностью всю атмосферу Ф1, и абсолютно не упоминая ожидаемых плюсов нового регламента. хотя бы 5 гонок подождите.
Рекомендуем