Андреа Стелла о недовольстве пилотов новыми болидами: «Для лучшего понимания всей картины нужно подождать»

Стелла отреагировал на слова Ферстаппена о новых болидах.

Руководитель «Макларена » прокомментировал заявление Макса Ферстаппена о том, что новыми болидами «Ф-1» неприятно управлять из-за фокуса на контроле энергии и что они не соответствуют духу серии.

Недовольство высказывал также Фернандо Алонсо , отметив, что новые болиды гораздо медленнее проходят повороты, так как пилотам приходится собирать энергию для мотора – из-за чего машиной может управлять «даже шеф-повар».

«Думаю, увиденное на тестах в Бахрейне явно подтверждает, что прохождение поворотов остается главным испытанием.

Если я и должен сказать что-то о новых правилах, то это то, что болиды стали гораздо сильнее скользить, пилотам еще сложнее выжимать максимум из машины.

В Барселоне было немного по-другому. Думаю, обе трассы не отражают общую картину. Для лучшего понимания нужно подождать», – сказал Стелла .

