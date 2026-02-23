  • Спортс
  • Ландо Норрис: «У болида «Макларена» усилится износ шин. Но некоторые из сильных сторон сохранятся»
Ландо Норрис: «У болида «Макларена» усилится износ шин. Но некоторые из сильных сторон сохранятся»

Норрис полагает, что «Макларену» не удастся сохранить главную фишку болида.

Пилот «Макларена» считает, что в следующем сезоне команде не удастся сохранить преимущество в работе с износом шин, чем отличался прошлогодний болид MCL39.

«В прошлом году у нас также было преимущество по темпу, поэтому в гонке мы всегда могли замедлиться, после чего ситуация с шинами улучшалась – и потом мы снова ускорялись.

Сейчас же мы немного отстаем, так что чтобы соответствовать гоночному темпу конкурентов, придется атаковать несколько активнее – а значит, у нас усилится износ резины. Я не совсем уверен, но все же думаю, кое-какие отличия [от прошлого года] все же будут.

Я знаю, что некоторые из наших сильных сторон сохранятся. В прошлом сезоне болид очень хорошо работал. Было сложно понять, почему он так хорошо функционирует.

Пока слишком рано делать какие-то выводы относительно новой машины. Команда усердно трудится в каждой области, включая гоночный темп, охлаждение шин и все в этом духе. На данный момент мы добиваемся прогресса во всех областях», – сказал Норрис.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
