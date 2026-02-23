  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «У каждого поколения болидов своя фишка: у Сенны был очень специфический пилотаж. В 2026-м базовые принципы те же»
0

Джордж Расселл: «У каждого поколения болидов своя фишка: у Сенны был очень специфический пилотаж. В 2026-м базовые принципы те же»

Расселл вспомнил о Сенне, рассуждая о болидах-2026.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на критику новых машин «Формулы-1».

«Базовые принципы остались теми же, и ты ищешь абсолютный предел, находясь за рулем. Ты пытаешься затормозить как можно жестче и как можно позже, сохранить максимальную скорость в поворотах.

На мой взгляд, у каждого поколения болидов есть своя фишка в плане стиля. Я смотрел онборды Айртона Сенны из 1980-х и 1990-х, и у него был очень специфический пилотаж. Он подгазовывал, чтобы поддерживать обороты турбины и балансировать машину.

Возможно, мы поднимаем ногу с педали газа несколько больше, чем обычно, однако в Бахрейне и Барселоне ощущения были не такими уж плохими. Вероятно, в Мельбурне все будет по-другому, но пока я получаю удовольствие», – признался британец.

Ферстаппен разнес новые болиды – и его уже выпроваживают из «Ф-1». А Хэмилтон и Алонсо согласны!

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoДжордж Расселл
logoАйртон Сенна
регламент
logoФормула-1
logoМерседес
тесты Формула-1
Гран-при Австралии
Сахир
Барселона-Каталония
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рикардо Патрезе: «Если «Хонде» действительно понадобится 6-7 месяцев, чтобы исправить двигатель, сезон для «Астон Мартин» уже закончен»
30 минут назад
Макс Ферстаппен дал совет Аджару: «Гонщик должен говорить себе, что способен победить любого»
51 минуту назад
Джонни Херберт: «Главным фаворитом сезона считаю Расселла. Затем Ферстаппен и Пиастри»
сегодня, 11:21
Соперники «Мерседеса» договорились об ужесточении проверок моторов с 1 июня (Motorsport-Magazin)
сегодня, 11:12
Антонелли и его девушка расстались перед стартом сезона из-за «очень разных ценностей»
сегодня, 10:32
Ральф Шумахер: «Лоренс Стролл действует как автократ, его поведение создает огромную проблему для «Астон Мартин»
сегодня, 10:01
Графики скорости болидов «Ф-1» 2025 и 2026 годов в Бахрейне очень похожи (BBC)
сегодня, 09:16
Хуан-Пабло Монтойя о критике «Ф-1» от Ферстаппена: «Не нравится – не гоняйся, как сказал Норрис»
сегодня, 08:25
Команда Ферстаппена будет выступать как «Мерседес-АМГ Тим Ферстаппен Рейсинг» в гонках GT
сегодня, 08:02
MotoGP введет минимальную зарплату для гонщиков в 500 000 евро в год (Autosport)
сегодня, 07:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем