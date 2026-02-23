Джордж Расселл: «У каждого поколения болидов своя фишка: у Сенны был очень специфический пилотаж. В 2026-м базовые принципы те же»

Расселл вспомнил о Сенне, рассуждая о болидах-2026.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл отреагировал на критику новых машин «Формулы-1».

«Базовые принципы остались теми же, и ты ищешь абсолютный предел, находясь за рулем. Ты пытаешься затормозить как можно жестче и как можно позже, сохранить максимальную скорость в поворотах.

На мой взгляд, у каждого поколения болидов есть своя фишка в плане стиля. Я смотрел онборды Айртона Сенны из 1980-х и 1990-х, и у него был очень специфический пилотаж. Он подгазовывал, чтобы поддерживать обороты турбины и балансировать машину.

Возможно, мы поднимаем ногу с педали газа несколько больше, чем обычно, однако в Бахрейне и Барселоне ощущения были не такими уж плохими. Вероятно, в Мельбурне все будет по-другому, но пока я получаю удовольствие», – признался британец.

