Алонсо заметили в Монако на «Тойоте» Yaris

В Монако засняли Алонсо на «Тойоте».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен на улицах Монако вместе со своей девушкой Мелиссой Хименес.

Пара ехала на «Тойоте» Yaris.

Напомним, что с этого сезона «Астон Мартин» использует моторы «Хонды» в «Ф-1».

При этом у Алонсо есть опыт сотрудничества и с «Тойотой»: он выступал за нее в гонках на выносливость и в «Дакаре» и вместе с японской командой дважды выиграл «24 часа Ле-Мана».

Видео: @FormulaDirecta

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Ну Ле-Ман Алонсо за Тойоту выигрывал:)
А так да, экономная, жрет немного, места мало занимает. Надо брать. Девушку.
Судя по тестам, Алонсо придется ездить на чем-то похожем и в чемпионате. :) Тут может быть двойной смысл. :)
в салоне двукратный чемпион мира формулы-1, а за рулем девушка 👩‍✈️
Во втором эпизоде он был за рулем.
Наверно пивко пил, девчонку за руль, все стандартно 😄
тонко, тонко 😁
На Тойоте? Значит Алонсо сделал ход первым! ))
Астон у него машину отобрали?
он сам отдал, говорит, ярис пошустрее будет
решил хоть на нормальной машине поездить, пока чемпионат не начался
Обычно в командах не разрешают ездить на машинах команд конкурентов. А Тойота не представлена в Ф1, так что претензий со стороны Хонда не будет.
Норрису разъезжать на Феррари в Монако это не мешало)
он и на FIAT 500(голубой кабрио из 195х), помнится, катался ;)

тоже по Монако https://www.instagram.com/reels/DP0S-72jkgN/
