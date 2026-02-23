Алонсо заметили в Монако на «Тойоте» Yaris
В Монако засняли Алонсо на «Тойоте».
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен на улицах Монако вместе со своей девушкой Мелиссой Хименес.
Пара ехала на «Тойоте» Yaris.
Напомним, что с этого сезона «Астон Мартин» использует моторы «Хонды» в «Ф-1».
При этом у Алонсо есть опыт сотрудничества и с «Тойотой»: он выступал за нее в гонках на выносливость и в «Дакаре» и вместе с японской командой дважды выиграл «24 часа Ле-Мана».
Видео: @FormulaDirecta
Опубликовал: Тимофей Поршнев
А так да, экономная, жрет немного, места мало занимает. Надо брать. Девушку.
тоже по Монако https://www.instagram.com/reels/DP0S-72jkgN/