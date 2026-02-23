Алонсо заметили в Монако на «Тойоте» Yaris

В Монако засняли Алонсо на «Тойоте».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо был замечен на улицах Монако вместе со своей девушкой Мелиссой Хименес.

Пара ехала на «Тойоте» Yaris.

Напомним, что с этого сезона «Астон Мартин » использует моторы «Хонды» в «Ф-1».

При этом у Алонсо есть опыт сотрудничества и с «Тойотой»: он выступал за нее в гонках на выносливость и в «Дакаре» и вместе с японской командой дважды выиграл «24 часа Ле-Мана».

Видео: @FormulaDirecta

