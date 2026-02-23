Фильм «Формула-1» выиграл премию BAFTA за лучший звук
Фильм «Формула-1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт, стал лауреатом британской премии BAFTA-2026 в номинации «Лучший звук».
Картина, сопродюсером и консультантом которой выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, также претендовала на победу в двух других категориях: за лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты. Лауреатами в данных номинациях стали «Битва за битвой» и «Аватар: Пламя и пепел», соответственно.
Лучшим фильмом Британская академия признала «Битву за битвой».
«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Guardian
