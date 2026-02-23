5

Фильм «Формула-1» выиграл премию BAFTA за лучший звук

Фильм «Формула-1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт, стал лауреатом британской премии BAFTA-2026 в номинации «Лучший звук».

Картина, сопродюсером и консультантом которой выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, также претендовала на победу в двух других категориях: за лучший монтаж и лучшие визуальные эффекты. Лауреатами в данных номинациях стали «Битва за битвой» и «Аватар: Пламя и пепел», соответственно.

Лучшим фильмом Британская академия признала «Битву за битвой».

«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной

Сиквел фильма «Формула-1» находится в работе

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Guardian
А неудивительно, кстати.
С точки зрение именно "как снято" очень приличный фильм.
Абсолютно справедливо. Звук там просто феноменальный. Точно лучший в истории фильмов про гонки.
И это даже без моторов v8/10
Звук лучше, чем в реальности 🤣
Звук фильма лютый топ. Чего стоят только творения Ханса Циммера.
