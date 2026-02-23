Карлос Сайнс о возможном увеличении количества спринтов: «Если сделать спринт не похожим на воскресную гонку, то я не против»
Пилот «Уильямса» прокомментировал желание «Формулы-1» увеличить количество спринтерских уик-эндов в календаре.
«Я не против. Думаю, формат со спринтом все еще нуждается в доработке и улучшениях, поскольку порой он раскрывает положение, которое сохраняется и в воскресенье. Если получится внести улучшения и сделать спринт не похожим на воскресную гонку, то я не против увеличения их числа.
К сожалению, для пилотов это будет означать большее количество работы – с учетом квалификации к спринту, более насыщенной пятницы и субботы.
Никакого не хочу обидеть, но вы даже не представляете, сколько сейчас спонсоров у команд «Ф-1», сколько у нас интервью и маркетинговых обязательств. Думаю, «Ф-1» нужно адаптировать формат уик-энда с учетом нашей работы со СМИ и PR-обязательств, чтобы у нас было время на подготовку к гонкам.
Я готов к большему количеству времени на трассе, к большему зрелищу, если уладится вопрос с активностями вне гонок. Давайте представим, что в календаре из 24 гонок у нас 24 спринта – это было бы очень сложно для всех в паддоке», – сказал Сайнс.
