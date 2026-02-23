Лиам Лоусон о том, как заменил Риккардо: «Даниэль не сказал ни одного плохого слова, всегда готов дать совет»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился воспоминаниями о том, как стал гонщиком «Формулы-1».
В 2023 году новозеландец провел пять этапов, когда травму получил Даниэль Риккардо, а в 2024-м окончательно заменил австралийца после Гран-при Сингапура.
«Вся та неделя в Сингапуре была отстойной. Разумеется, для него она была отстойной в гораздо большей степени.
И за все это время он не сказал ни одного плохого слова, всегда относился ко мне хорошо – это показывает, что он за человек.
Я приехал и не знал – вдруг он отнесется ко мне как к худшему человеку на свете? Он сразу же заговорил со мной, сказал: «Хочу, чтобы ты знал: я не имею ничего против тебя. Я понимаю, что ты не при чем, это совершенно другой вопрос».
С тех пор этот парень всегда готов поговорить, дать совет, когда бы я ни позвонил», – сказал Лиам в подкасте Gypsy Tales.
