Джеймс Воулз: «Уильямс» сам поставил себя в невыгодное положение»

В «Уильямсе» рассказали о планах на первые этапы сезона-2026.

Руководитель «Уильямса » высказался о положении команды перед стартом следующего сезона, после того как она столкнулась с проблемами при разработке болида.

«Никто точно не знает, каков сейчас истинный темп. Все прояснится в Мельбурне, поэтому я не могу дождаться, когда мы туда отправимся, чтобы получить более четкое представление о том, каково наше нынешнее положение.

Что я точно знаю, так это то, что нас ждет работа. В этом нет никаких сомнений. Мы сами поставили себя в невыгодное положение. Но хочу всех заверить, что у нас уже есть агрессивная программа, которая должна нам помочь извлечь максимально возможный темп из болида в ближайшие месяцы.

[Что касается веса] не думаю, что мы хорошо вписываемся в ограничения [из-за сильного перевеса]. Но у нас есть план на этап в Мельбурне и на все первые три гонки в целом, благодаря чему мы сможем снова стать конкурентоспособными.

Любой, кто с уверенностью говорит о своем положении, делает так потому, что его болид идеально вписывается в ограничение по весу или, возможно, даже чуть легче. Но на тестах используется блок датчиков, который весит около 12 кг – просто чтоб вы понимали. Пока вы его не снимите, точно ничего сказать нельзя», – отметил Воулз.

