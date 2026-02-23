Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Не сомневаюсь, что возраст ухода из «Ф-1» начнет снижаться. Возможно, Ферстаппен станет первопроходцем»
Бывший пилот «Ф-1 Дерек Дейли ответил, считает ли он Макса Ферстаппена таким человеком, который может уйти из чемпионата, если ему не понравится выступать за рулем новых болидов.
«В таком возрасте? В наше время это более вероятно, чем в прошлые годы. Пилоты раньше приходят в чемпионат, так что и раньше уходят. Они зарабатывают больше денег в более юном возрасте, чем в прошлом.
24 гонки в календаре – это гораздо более тяжелое испытание для всей семьи и для самих пилотов как с физической точки зрения, так и с точки зрения личной жизни.
Не сомневаюсь, что возраст ухода из гонок, вероятно, начнет снижаться. Возможно, Макс, как и во многих случаях прежде, станет первопроходцем в принятии подобных решений», – сказал Дейли.
Впрочем и пилоты в большинстве говорят что 24 гонки не особо много для них. Куда хуже ситуация для механиков и других сотрудников, которые должны приехать сильно заранее, чтобы все подготовить.
Но давайте, всё-таки, не будем скатываться до "расскажи это шахтёрам". У пилотов хватает работы и вне гонок. Да, это не работа уровня стресса хирурга во время 10часовой операции. Но тем не менее)