  • Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Не сомневаюсь, что возраст ухода из «Ф-1» начнет снижаться. Возможно, Ферстаппен станет первопроходцем»
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Не сомневаюсь, что возраст ухода из «Ф-1» начнет снижаться. Возможно, Ферстаппен станет первопроходцем»

Бывший пилот «Ф-1» допустил уход Ферстаппена из «Ф-1».

Бывший пилот «Ф-1 Дерек Дейли ответил, считает ли он Макса Ферстаппена таким человеком, который может уйти из чемпионата, если ему не понравится выступать за рулем новых болидов.

«В таком возрасте? В наше время это более вероятно, чем в прошлые годы. Пилоты раньше приходят в чемпионат, так что и раньше уходят. Они зарабатывают больше денег в более юном возрасте, чем в прошлом.

24 гонки в календаре – это гораздо более тяжелое испытание для всей семьи и для самих пилотов как с физической точки зрения, так и с точки зрения личной жизни.

Не сомневаюсь, что возраст ухода из гонок, вероятно, начнет снижаться. Возможно, Макс, как и во многих случаях прежде, станет первопроходцем в принятии подобных решений», – сказал Дейли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
24 гонки тяжелое испытание?! Это кажется 4 дня на уикенд, т.е. 96 дней коммандировки. Слегка завидую стилю жизни Дерека Дейли, для которого это жуткое испытание.
Впрочем и пилоты в большинстве говорят что 24 гонки не особо много для них. Куда хуже ситуация для механиков и других сотрудников, которые должны приехать сильно заранее, чтобы все подготовить.
Ответ Lordk
А потом ещё работать до 20 часов в сутки в дни уикенда
Ответ Lordk
В целом, согласен.
Но давайте, всё-таки, не будем скатываться до "расскажи это шахтёрам". У пилотов хватает работы и вне гонок. Да, это не работа уровня стресса хирурга во время 10часовой операции. Но тем не менее)
Тяжело это может быть для механиков. А Ферстаппен сел в личный самолёт и уже дома.
Ну Росбергу было 30 или 31 год, когда он ушел из гонок в 2016. Максу в следующем году 30, так что первопроходцем он тут вряд ли станет:)
