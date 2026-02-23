«Макларен» – фаворит «Ф-1» после тестов по версии Туррини, «Феррари» – 3-я

Туррини назвал «Макларен» лидером «Ф-1» перед стартом сезона.

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини составил рейтинг команд «Формулы-1» после предсезонных тестов.

Первую строчку занял «Макларен », который опередил «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл».

«Noblesse oblige («Положение обязывает» – Спортс’’). Команда – действующий чемпион. Норрис, став чемпионом мира, совершил качественный скачок. Пиастри остается моим любимчиком. А Стелла – один из лучших итальянских умов, уехавших за границу.

Фавориты», – пояснил эксперт.

Лео также похвалил «Феррари» за технические инновации на тестах и высказался о руководителе Скудерии Фредерике Вассере:

«Если сельский священник Вассер продолжит держаться в политической борьбе (по поводу моторов «Мерседеса »), я произведу его в епископы. Папой он станет, только если вернет титул в Италию».

Рейтинг команд «Формулы-1» после предсезонных тестов 2026 года (Лео Туррини)

1. «Макларен»

2. «Мерседес»

3. «Феррари »

4. «Ред Булл»

5. «Хаас »

6. «Ауди»

7. «Рейсинг Буллз»

8. «Уильямс»

9. «Альпин»

10. «Кадиллак»

11. «Астон Мартин»

