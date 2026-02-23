4

«Макларен» – фаворит «Ф-1» после тестов по версии Туррини, «Феррари» – 3-я

Туррини назвал «Макларен» лидером «Ф-1» перед стартом сезона.

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини составил рейтинг команд «Формулы-1» после предсезонных тестов.

Первую строчку занял «Макларен», который опередил «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл».

«Noblesse oblige («Положение обязывает» – Спортс’’). Команда – действующий чемпион. Норрис, став чемпионом мира, совершил качественный скачок. Пиастри остается моим любимчиком. А Стелла – один из лучших итальянских умов, уехавших за границу.

Фавориты», – пояснил эксперт.

Лео также похвалил «Феррари» за технические инновации на тестах и высказался о руководителе Скудерии Фредерике Вассере:

«Если сельский священник Вассер продолжит держаться в политической борьбе (по поводу моторов «Мерседеса»), я произведу его в епископы. Папой он станет, только если вернет титул в Италию».

Рейтинг команд «Формулы-1» после предсезонных тестов 2026 года (Лео Туррини)

1. «Макларен»

2. «Мерседес»

3. «Феррари»

4. «Ред Булл»

5. «Хаас»

6. «Ауди»

7. «Рейсинг Буллз»

8. «Уильямс»

9. «Альпин»

10. «Кадиллак»

11. «Астон Мартин»

Лео Туррини: «Алонсо на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова подсунет ему GP2 Engine, клянусь, я запишусь в бобслейную «четверку» Ямайки»

«Мерседес» – 1-й в рейтинге The Race перед стартом сезона, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 9-й, «Астон Мартин» – 11-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
