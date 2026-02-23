Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего (Marca)
Испанское издание Marca поделилось информацией о будущем Фернандо Алонсо, чья команда «Астон Мартин» провалила предсезонные тесты «Формулы-1».
Двукратному чемпиону мира в июле исполнится 45 лет.
Утверждается, что испанец может покинуть чемпионат в конце сезона, даже если «Астон Мартин» удастся одержать случайную победу в гонке, но при этом Фернандо не будет претендовать на титул.
«Если же болид будет в лучшем случае пятым по силе – а это уже очень высокая планка – вероятнее всего, он окончательно покинет Большой цирк, чтобы посвятить себя другим целям – «Индикару», «Дакару», WEC, IMSA, чему угодно. Пример Карлоса Сайнса-старшего показывает, что можно оставаться на высочайшем уровне, когда тебе далеко за 60.
Только если машина AMR26 позволит сражаться с лучшими – «Мерседесом», «Маклареном», «Ред Булл» и «Феррари» – и претендовать на поулы и победы за счет чистой скорости, он может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в «Ф-1» еще на год», – говорится в статье.
Выиграть одну последнюю гонку, устроить дружескую попойку с Льюисом, навалять Нико подаренной тростью.. подраться батей Макса после гонки в боксах.
Стролл сталкивается с Льюисом на предпоследнем круге, пропуская впернд Алонсо, который доезжает последний круг, просто "летит". И испанец забирает последнюю гонку, уезжая в закат на своём минивене.
Алонсо тогда на ведре маковском доминировал в середине, набирая больше очков, чем целые команды середняки. Сейчас его уровень если и просел, то совсем немного.
Пока Астон ехал - Алонсо с подиумов не слезал.
Поэтому за него и держится ф1 и готова ему платить, даже в 45 лет.
я думал, он на зарплате у АМ. И держатся они за него, потому что здесь и сейчас никто из молодых топов в АМ не перейдет.
Если они поедут и проект станет интересен топам, ты удивишься, но Алонсо там не будет, потому что его время это один сезон, а командам нужен долгосрок