Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего (Marca)

Сезон-2026 должен стать последним для Алонсо в «Ф-1», сообщает Marca.

Испанское издание Marca поделилось информацией о будущем Фернандо Алонсо , чья команда «Астон Мартин » провалила предсезонные тесты «Формулы-1».

Двукратному чемпиону мира в июле исполнится 45 лет.

Утверждается, что испанец может покинуть чемпионат в конце сезона, даже если «Астон Мартин» удастся одержать случайную победу в гонке, но при этом Фернандо не будет претендовать на титул.

«Если же болид будет в лучшем случае пятым по силе – а это уже очень высокая планка – вероятнее всего, он окончательно покинет Большой цирк, чтобы посвятить себя другим целям – «Индикару », «Дакару», WEC , IMSA, чему угодно. Пример Карлоса Сайнса-старшего показывает, что можно оставаться на высочайшем уровне, когда тебе далеко за 60.

Только если машина AMR26 позволит сражаться с лучшими – «Мерседесом», «Маклареном», «Ред Булл » и «Феррари» – и претендовать на поулы и победы за счет чистой скорости, он может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в «Ф-1» еще на год», – говорится в статье.

