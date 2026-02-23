  • Спортс
  • Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-го, если «Астон Мартин» не будет сражаться с лидерами, вероятнее всего (Marca)
47

Сезон-2026 должен стать последним для Алонсо в «Ф-1», сообщает Marca.

Испанское издание Marca поделилось информацией о будущем Фернандо Алонсо, чья команда «Астон Мартин» провалила предсезонные тесты «Формулы-1».

Двукратному чемпиону мира в июле исполнится 45 лет.

Утверждается, что испанец может покинуть чемпионат в конце сезона, даже если «Астон Мартин» удастся одержать случайную победу в гонке, но при этом Фернандо не будет претендовать на титул.

«Если же болид будет в лучшем случае пятым по силе – а это уже очень высокая планка – вероятнее всего, он окончательно покинет Большой цирк, чтобы посвятить себя другим целям – «Индикару», «Дакару», WEC, IMSA, чему угодно. Пример Карлоса Сайнса-старшего показывает, что можно оставаться на высочайшем уровне, когда тебе далеко за 60.

Только если машина AMR26 позволит сражаться с лучшими – «Мерседесом», «Маклареном», «Ред Булл» и «Феррари» – и претендовать на поулы и победы за счет чистой скорости, он может рассмотреть вариант с продолжением карьеры в «Ф-1» еще на год», – говорится в статье.

Ральф Шумахер о проблемах «Хонды»: «Дежавю для Алонсо»

Лео Туррини: «Алонсо на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова подсунет ему GP2 Engine, клянусь, я запишусь в бобслейную «четверку» Ямайки»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
В таком случае в заголовке можно просто написать: Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-м
Ответ petrovson
В таком случае в заголовке можно просто написать: Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-м
Но это будет безграмотно.
Ответ petrovson
В таком случае в заголовке можно просто написать: Алонсо уйдет из «Ф-1» в конце 2026-м
Две тысячи двадцать шестым?
Ну тогда не серчай, Ал. Это была славная охота.
Нужны эпичные проводы.
Выиграть одну последнюю гонку, устроить дружескую попойку с Льюисом, навалять Нико подаренной тростью.. подраться батей Макса после гонки в боксах.
Ответ SHoreSY
Нужны эпичные проводы. Выиграть одну последнюю гонку, устроить дружескую попойку с Льюисом, навалять Нико подаренной тростью.. подраться батей Макса после гонки в боксах.
Абу-Даби.
Стролл сталкивается с Льюисом на предпоследнем круге, пропуская впернд Алонсо, который доезжает последний круг, просто "летит". И испанец забирает последнюю гонку, уезжая в закат на своём минивене.
Ответ G.H.O.S.T.
Абу-Даби. Стролл сталкивается с Льюисом на предпоследнем круге, пропуская впернд Алонсо, который доезжает последний круг, просто "летит". И испанец забирает последнюю гонку, уезжая в закат на своём минивене.
Прям как его кумир Сонни Хейз!!! Это круто!!!
Всегда можно немного посражаться с лидерами под синими флагами.
Вводные слова, такие как "вероятнее всего", ставятся в начале предложения.
Ну, Алонсо уже уходил и на Ф1 это никак не повлияло. А вот на Хонде сказалось положительно.
Ответ Sebastian Pereira
Ну, Алонсо уже уходил и на Ф1 это никак не повлияло. А вот на Хонде сказалось положительно.
Хм, ну как бы очень повлияло на средний уровень решетки.
Алонсо тогда на ведре маковском доминировал в середине, набирая больше очков, чем целые команды середняки. Сейчас его уровень если и просел, то совсем немного.
Пока Астон ехал - Алонсо с подиумов не слезал.

Поэтому за него и держится ф1 и готова ему платить, даже в 45 лет.
Ответ Proper Chels
Хм, ну как бы очень повлияло на средний уровень решетки. Алонсо тогда на ведре маковском доминировал в середине, набирая больше очков, чем целые команды середняки. Сейчас его уровень если и просел, то совсем немного. Пока Астон ехал - Алонсо с подиумов не слезал. Поэтому за него и держится ф1 и готова ему платить, даже в 45 лет.
а что, ф1 ему платит?
я думал, он на зарплате у АМ. И держатся они за него, потому что здесь и сейчас никто из молодых топов в АМ не перейдет.
Если они поедут и проект станет интересен топам, ты удивишься, но Алонсо там не будет, потому что его время это один сезон, а командам нужен долгосрок
Что за рукожоп написал заголовок?
У Алонсо будет эпичная борьба с Пересом и Боттасом, не надо его хоронить:))
С таким заголовком не уйдет
