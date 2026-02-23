Motorsport прогнозирует титул Расселла, 4-е место Ферстаппена и 6-е Хэмилтона в 2026 году
Журналисты Motorsport сделали прогнозы на итоги личного чемпионата и Кубка конструкторов «Формулы-1» 2026 года.
Все три эксперта назвали Джорджа Расселла будущим чемпионом, а «Мерседес» – победителем в командном зачете. Пилот «Феррари» Шарль Леклер опередил в голосовании действующего чемпиона Ландо Норриса из «Макларена» и звезду «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Еще один гонщик Скудерии Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции.
Прогноз на сезон-2026 в личном зачете, топ-10 (Motorsport)
1. Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
8. Изак Аджар («Ред Булл»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Оливер Бермэн («Хаас»)
Прогноз на сезон-2026 в командном зачете (Motorsport)
1. «Мерседес»
2. «Феррари»
3. «Макларен»
4. «Ред Булл»
5. «Альпин»
6. «Хаас»
7. «Рейсинг Буллз»
8. «Уильямс»
9. «Ауди»
10. «Астон Мартин»
11. «Кадиллак»
Кто из них круче подготовился - главная интрига первых этапов.
Аргументы перечислять не буду - их уже все прочли.
Но сезон обещает быть под знаком нехилого прогресса всех команд. И кто будет доминировать в середине и в конце сезона - ваще не факт, что теже.
Осталось менее 2-ух недель, до первых ответов на вопросы.
Главное, чего опасаюсь лично я, из опыта - чтобы не вмешалась надёжность и фактор случайности.
Очень хочется увидеть финиш всех фаворитов с чистыми временами.