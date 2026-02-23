Motorsport прогнозирует титул Расселла, 4-е место Ферстаппена и 6-е Хэмилтона в 2026 году

Эксперты Motorsport назвали «Мерседес» и Расселла будущими триумфаторами «Ф-1».

Журналисты Motorsport сделали прогнозы на итоги личного чемпионата и Кубка конструкторов «Формулы-1» 2026 года.

Все три эксперта назвали Джорджа Расселла будущим чемпионом, а «Мерседес» – победителем в командном зачете. Пилот «Феррари» Шарль Леклер опередил в голосовании действующего чемпиона Ландо Норриса из «Макларена » и звезду «Ред Булл» Макса Ферстаппена . Еще один гонщик Скудерии Льюис Хэмилтон расположился на шестой позиции.

Прогноз на сезон-2026 в личном зачете, топ-10 (Motorsport)

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

8. Изак Аджар («Ред Булл»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Оливер Бермэн («Хаас»)

Прогноз на сезон-2026 в командном зачете (Motorsport)

1. «Мерседес»

2. «Феррари»

3. «Макларен»

4. «Ред Булл»

5. «Альпин»

6. «Хаас»

7. «Рейсинг Буллз»

8. «Уильямс»

9. «Ауди»

10. «Астон Мартин»

11. «Кадиллак»

Рейтинг силы мотористов «Ф-1» – кто справился с технореволюцией?

«Ф-1» с ужасом ждет стартов новых гонок – вероятны завалы! Что же не так с болидами?