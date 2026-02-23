Лео Туррини: «Алонсо на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова подсунет ему GP2 Engine, клянусь, я запишусь в бобслейную «четверку» Ямайки»

Туррини высказался о провале «Хонды» и страданиях Алонсо.

Известный итальянский обозреватель Лео Туррини уверен, что «Астон Мартин» является худшей командой «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов.

Эксперт высказался о перспективах Фернандо Алонсо , который вновь испытывает трудности с двигателями «Хонды».

«Мне сообщают, что Френандо Алонсо (игра слов, буквально «Тормозящий Алонсо» – Спортс’’) на грани нервного срыва. Если «Хонда» снова подсунет ему GP2 Engine (мотор для GP2, знаменитая цитата Алонсо 2015 года – Спортс’‘), клянусь, я запишусь на следующую Олимпиаду в состав бобслейной «четверки» Ямайки.

Что касается Эдриана Ньюи – и Гомер иногда дремлет», – написал Туррини.

