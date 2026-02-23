  • Спортс
15

Макс Ферстаппен: «Не хочу выступать в ралли – слишком большой риск, дерево никуда не сдвинется»

Ферстаппен объяснил, почему не хочет выступать в ралли, как отец.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об участии своего отца, экс-гонщика «Формулы-1» Йоса Ферстаппена, в ралли, а также высказался о возможности самому участвовать в таких соревнованиях.

«Честно говоря, это довольно безумно. Впечатляет, что ему сейчас 53 года, почти 54, а он гоняется с парнями, которым либо нет 30, либо 30 с небольшим. И в каких-то чемпионатах он обыгрывает их. В ралли ты во многом опираешься на заметки, но когда проезжаешь конкретное ралли несколько раз, вырабатывается своего рода мышечная память. Естественно, ты становишься лучше.

И он очень хорош. Он это обожает. Обыграть его очень тяжело. Когда мы гоняемся – скажем, арендуем небольшое пространство на аэродроме и устраиваем трассу, мне приходится атаковать изо всех сил, чтобы его опередить, честно.

И мне это нравится. Но что касается настоящих выступлений – он показывает мне свои видео в раллийной машине – это действительно впечатляет.

Я считаю, что ралли – это очень круто, но просто думаю: если я допущу ошибку и полечу в дерево, дерево никуда не сдвинется. Здесь я провожу черту. Я не хочу этим заниматься. Слишком большой риск.

Может, прозвучит глупо, но в «Формуле-1» – по крайней мере в большинстве случаев – если ты попадаешь в аварию, есть грамотно спроектированный барьер, который должен поглощать энергию удара. Как минимум у меня в голове это разные вещи. На такой риск не готов пойти, но наблюдать за этим очень классно», – произнес четырехкратный чемпион мира в подкасте Up To Speed.

Макс Ферстаппен об опасениях пилотов насчет стартов: «Если они напуганы, то всегда можно стартовать с пит-лейн»

Макс Ферстаппен: «Отец мне говорил, что побед недостаточно. Всегда можно справиться лучше»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
15 комментариев
Очень разумно.
А видео из раллийной машины, действительно, захватывающие.
А сейчас ещё и симрейсинг на другом уровне, и когда смотришь, как едут дирт ралли на симуляторе, это впечатляет, порой, не меньше.
Макс прав! Начнет дайвбомбить, выжимать дерево с занимаемого места, а то не сдвинется!
Рекомендуем