Уилл Бакстон: «Хэмилтон не разучился пилотировать в 2022-м – изменилась машина. Новые болиды – шанс для поколения Льюиса и Алонсо»

Бакстон назвал новые болиды шансом для Хэмилтона и Алонсо.

Бывший ведущий F1 TV Уилл Бакстон порассуждал о перспективах возрастных гонщиков в 2026 году – в первую очередь Льюиса Хэмилтона из «Феррари » и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Последний цикл регламента не сыграл на руку пилотам определенного поколения. Можно вспомнить Льюиса, Фернандо. Есть также Даниэль Риккардо , Валттери Боттас или Серхио Перес – фактически то же самое поколение, по крайней мере если сравнивать с Льюисом, и они не справились с этим регламентом.

В итоге это стало завершением карьеры для Даниэля и нанесло непоправимый ущерб карьере Чеко. Но все они ждали новых правил, все надеялись, что переход на более легкие, подвижные машины сыграет им на руку, так ведь?

Неудивительно, что они очень откровенно высказываются – это их шанс. Возможность вернуться к тому стилю болидов и стилю пилотажа, который им нравится, с которым Льюис Хэмилтон выиграл семь титулов.

Льюис не разучился пилотировать между 2021 и 2022 годами. Изменилась машина. Не считаю, что изменился гонщик. Но что, если болиды этого года им не подойдут? Станет ли это началом конца или начало конца уже случилось на старте сезона-2022? Будет интересно понаблюдать», – сообщил эксперт в подкасте Up To Speed.

