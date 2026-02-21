  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»
0

Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»

Данн объяснил уход из программы «Макларена».

Юниор «Альпин» рассказал, почему предпочел покинуть молодежную программу «Макларена».

«Я почувствовал, что вероятность стать пилотом «Ф-1» в «Макларене» становится все ниже и ниже – ведь Ландо [Норрис] и Оскар [Пиастри] только-только подписали новые контракты. Они собираются провести здесь еще несколько лет.

Конечно, моя цель в том, чтобы попасть в «Ф-1» и стать чемпионом. Поэтому я сам принял решение [перейти в программу «Альпин»]. Я посчитал это необходимым изменением, чтобы достичь своей мечты стать пилотом «Ф-1».

Думаю, это правильный выбор. Когда мы принимали решение, меня оно полностью устроило, не было никаких сомнений», – сказал Данн.  

Алекс Данн официально присоединился к молодежной программе «Альпин»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoАльпин
logoФормула-1
Алекс Данн
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем