Алекс Данн: «Вряд ли бы стал пилотом «Ф-1» в «Макларене». Норрис и Пиастри только-только подписали новые контракты»

Данн объяснил уход из программы «Макларена».

Юниор «Альпин» рассказал, почему предпочел покинуть молодежную программу «Макларена ».

«Я почувствовал, что вероятность стать пилотом «Ф-1» в «Макларене» становится все ниже и ниже – ведь Ландо [Норрис] и Оскар [Пиастри] только-только подписали новые контракты. Они собираются провести здесь еще несколько лет.

Конечно, моя цель в том, чтобы попасть в «Ф-1» и стать чемпионом. Поэтому я сам принял решение [перейти в программу «Альпин»]. Я посчитал это необходимым изменением, чтобы достичь своей мечты стать пилотом «Ф-1».

Думаю, это правильный выбор. Когда мы принимали решение, меня оно полностью устроило, не было никаких сомнений», – сказал Данн.

Алекс Данн официально присоединился к молодежной программе «Альпин»

