  • Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»
Бывший босс гоночной программы «Мерседеса»: «Для «Астон Мартин» все пошло не по плану, но я бы не стал недооценивать команду»

Хауг верит в прогресс «Астон Мартин».

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о перспективах «Астон Мартин» в предстоящем сезоне.

Хауг уверен, что в «Астон Мартин» и «Хонде» преодолеют трудности, с которыми команда столкнулась на предсезонных тестах, и добьются улучшения работы болида.

«Да, для «Астон Мартин» все пошло не по плану. Но я бы все равно не стал их недооценивать. Хотя в данном случае можно сказать, что история в какой-то степени повторяется. В «Хонде» продолжают допускать ошибки [при смене моторного регламента] – в прошлом мы уже видели подобное в истории «Ф-1». Но при этом в «Хонде» [в таких ситуациях] не сдаются в итоге готовят обновления.

Пока о болиде «Астон Мартин» нельзя сказать ничего определенного. Да, в его конструкции есть несколько уникальных решений. Но проблема в том, что машине просто не хватает пройденной [на тестах] дистанции. И, как следствие, сейчас невозможно сказать, насколько хороша может быть их машина.

При этом я верю в команду и в «Хонду» – при желании они способны горы свернуть. Таким образом, я думаю, что «Астон Мартин» не стоит списывать со счетов. Да, в Мельбурне они не будут фаворитами. Но я бы ждал от них большого прогресса», – рассказал Хауг.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: de.motorsport
logoХонда
Норберт Хауг
Гран-при Австралии
logoМерседес
тесты Формула-1
logoАстон Мартин
logoФормула-1
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Это не совсем так. Хауг, Цетше, Браун и немного Лауда, вот они сделали мерседес. А то, что тотондрий - манагер самовоза, то верно
