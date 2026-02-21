  • Спортс
  • Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»

Симондс рассказал о подходе «Кадиллака» к сотрудничеству с «Феррари».

Исполнительный советник «Кадиллака» по инженерным вопросам Пэт Симондс объяснил, чем отличается подход команды к работе с «Феррари» от сотрудничества Скудерии с другим американским коллективом – «Хаасом».

Как известно, «Хаас» не просто моторный клиент итальянцев. Команда закупает у Маранелло большую часть комплектующих: в частности, подвеску и руль.

В «Кадиллаке» же решили ограничить список закупок, поскольку в будущем команда планирует обрести заводской статус.

«Мы поступили несколько иначе, в отличие от, скажем так, последней новой команды в чемпионате («Хаас» дебютировал в «Ф-1» в 2016-м – Спортс’’). Мы твердо верим, что должны брать судьбу в руки и что мы должны готовиться стать заводской командой – а мы ею станем.

Поэтому если вы посмотрите на нашу машину, то увидите, что мы не стали покупать всевозможные компоненты. Мы решили, что раз мы используем двигатель «Феррари», то нужно взять и коробку передач от «Феррари» – но мы не стали покупать всю заднюю ось, как это сделали другие.

Мы посчитали, что должны сами изготовить корпус коробки передач, собственную заднюю подвеску и все прочее. Хотя некоторые части мы могли бы позаимствовать, мы решили отказаться от такой возможности.

Думаю, очень важно понимать философию собственной конструкции – если вы хотите добиться прогресса. Сложно развивать чужую философскую концепцию, если не понимаешь всех ее нюансов», – сказал Симондс.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
logoФеррари
Пэт Симондс
logoФормула-1
logoХаас
Кадиллак
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А клиенты Феррари тоже должны использовать топливо Shell?
Ответ wowsergio
А клиенты Феррари тоже должны использовать топливо Shell?
да
Ответ wowsergio
А клиенты Феррари тоже должны использовать топливо Shell?
они его не должны рекламировать т.к. это не их спонсор, но по спецификации должны использовать топливо и смазочные материалы моторостроителя. А рекламу топливной/смазочной компании катать какую угодно. Так например в было в Кубке Порше: на бортах команд разнообразные логотипы масляных компаний, а заходя внутрь боксов видишь elf HTX и топливо elf atmo max, turbo max. Потому что так требовал производитель авто (Порше).
Это проблемы Кадиллака
