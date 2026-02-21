Пэт Симондс: «В отличие от «Хааса», «Кадиллак» не стал покупать у «Феррари» всевозможные компоненты»
Исполнительный советник «Кадиллака» по инженерным вопросам Пэт Симондс объяснил, чем отличается подход команды к работе с «Феррари» от сотрудничества Скудерии с другим американским коллективом – «Хаасом».
Как известно, «Хаас» не просто моторный клиент итальянцев. Команда закупает у Маранелло большую часть комплектующих: в частности, подвеску и руль.
В «Кадиллаке» же решили ограничить список закупок, поскольку в будущем команда планирует обрести заводской статус.
«Мы поступили несколько иначе, в отличие от, скажем так, последней новой команды в чемпионате («Хаас» дебютировал в «Ф-1» в 2016-м – Спортс’’). Мы твердо верим, что должны брать судьбу в руки и что мы должны готовиться стать заводской командой – а мы ею станем.
Поэтому если вы посмотрите на нашу машину, то увидите, что мы не стали покупать всевозможные компоненты. Мы решили, что раз мы используем двигатель «Феррари», то нужно взять и коробку передач от «Феррари» – но мы не стали покупать всю заднюю ось, как это сделали другие.
Мы посчитали, что должны сами изготовить корпус коробки передач, собственную заднюю подвеску и все прочее. Хотя некоторые части мы могли бы позаимствовать, мы решили отказаться от такой возможности.
Думаю, очень важно понимать философию собственной конструкции – если вы хотите добиться прогресса. Сложно развивать чужую философскую концепцию, если не понимаешь всех ее нюансов», – сказал Симондс.