Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
Стролл надеется на прогресс «Астон Мартин».
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, признав наличие у команды проблем со скоростью болида.
За все предсезонные тесты «Астон Мартин» удалось проехать всего 394 круга, что является худшим результатом среди всех участников.
«Эти две недели тестов в Бахрейне получились трудными, и последний день прошел не так, как нам того хотелось – учитывая ограничения, при которых приходилось действовать.
Очевидно, что с точки зрения скорости наша машина сейчас работает не так, как нам бы того хотелось, и мы знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас ждет много работы. Впереди длинный сезон, и мы будем трудиться, не сбавляя оборотов, стремясь сделать нашу машину лучше», – рассказал Стролл.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
