Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»

Стролл надеется на прогресс «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, признав наличие у команды проблем со скоростью болида.

За все предсезонные тесты «Астон Мартин» удалось проехать всего 394 круга, что является худшим результатом среди всех участников.

«Эти две недели тестов в Бахрейне получились трудными, и последний день прошел не так, как нам того хотелось – учитывая ограничения, при которых приходилось действовать.

Очевидно, что с точки зрения скорости наша машина сейчас работает не так, как нам бы того хотелось, и мы знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас ждет много работы. Впереди длинный сезон, и мы будем трудиться, не сбавляя оборотов, стремясь сделать нашу машину лучше», – рассказал Стролл.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?