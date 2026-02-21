  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»
5

Ланс Стролл: «Впереди длинный сезон, будем стремиться сделать болид «Астон Мартин» лучше»

Стролл надеется на прогресс «Астон Мартин».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, признав наличие у команды проблем со скоростью болида.

За все предсезонные тесты «Астон Мартин» удалось проехать всего 394 круга, что является худшим результатом среди всех участников.

«Эти две недели тестов в Бахрейне получились трудными, и последний день прошел не так, как нам того хотелось – учитывая ограничения, при которых приходилось действовать.

Очевидно, что с точки зрения скорости наша машина сейчас работает не так, как нам бы того хотелось, и мы знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас ждет много работы. Впереди длинный сезон, и мы будем трудиться, не сбавляя оборотов, стремясь сделать нашу машину лучше», – рассказал Стролл.

Что нужно знать о заключительных тестах новой «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛанс Стролл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
тесты Формула-1
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ловко это Хонда придумала отомстить Алонсо за все его слова десять лет спустя. Не нравится gp2 engine - вот тебе двигатель от китайской газонокосилки))))
Ответ Consistency
А ловко это Хонда придумала отомстить Алонсо за все его слова десять лет спустя. Не нравится gp2 engine - вот тебе двигатель от китайской газонокосилки))))
Это точно.
Ответ Consistency
А ловко это Хонда придумала отомстить Алонсо за все его слова десять лет спустя. Не нравится gp2 engine - вот тебе двигатель от китайской газонокосилки))))
Они лишь подтвердили, что он был прав :)
На недавнем внутреннем брифинге Эдриан Ньюи, как сообщается, высказал мнение, что к 11-му этапу сезона можно будет завершить создание шасси уровня сильнейшего на стартовой решётке, подчеркнув долгосрочное видение проекта.
В то же время официальный тон как со стороны Honda, так и Aston Martin по-прежнему остаётся осторожным. Внутренние оценки называют «позитивными», однако доработка идут поэтапно, и на старте сезона, судя по всему, по-прежнему потребуется терпение и последовательные обновления.
Ответ Gizer_1116541898
На недавнем внутреннем брифинге Эдриан Ньюи, как сообщается, высказал мнение, что к 11-му этапу сезона можно будет завершить создание шасси уровня сильнейшего на стартовой решётке, подчеркнув долгосрочное видение проекта. В то же время официальный тон как со стороны Honda, так и Aston Martin по-прежнему остаётся осторожным. Внутренние оценки называют «позитивными», однако доработка идут поэтапно, и на старте сезона, судя по всему, по-прежнему потребуется терпение и последовательные обновления.
Пока все идет к тому, что первые очки АМ-Хонда возьмут в 2028 году
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпион «Ф-2» 2023 года Пуршер перешел в «Мерседес» на должность тест-пилота
вчера, 19:23
Технический директор «Феррари» об уникальном антикрыле: «Увидели возможность увеличить скорость на прямых, и при этом улучшить работу с воздушным потоком»
вчера, 18:11
Питер Уиндзор: «В вопросе работы с шинами у «Макларена» должно сохраниться некоторое преимущество над конкурентами»
вчера, 17:21
Зак Браун: «Фаворитами считаю пилотов «Мерседеса» и «Феррари». Да и в «Ред Булл» не продемонстрировать весь потенциал»
вчера, 16:16
Экс-пилот «Ф-1» Дейли: «Надеюсь, новый регламент не заставит Ферстаппена уйти из спорта слишком рано»
вчера, 15:58
Дэймон Хилл стал амбассадором «Уильямса»
вчера, 15:08
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен завершит карьеру, у «Ф-1» уже будет его преемник в лице Рокко Коронеля»
вчера, 14:42
Льюис Хэмилтон: «Ощущения во время нахождения позади болида другой команды на тестах были не самыми лучшими»
вчера, 14:28
Клэр Уильямс: «У «Ф-1» достаточно денег для 15 команд. Но другие участники выскажутся против этой идеи»
вчера, 13:55
Ландо Норрис: «Полагаю, Пиастри постарается превратить мою жизнь в ад»
вчера, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Рекомендуем